Ще один ордер на арешт Путіна: РФ ще до війни планувала влаштувати голод в Україні, — GRC

За даними міжнародних розслідувачів, у перші години вторгнення окупанти навмисне атакували райони з великим запасом зерна, а в грудні 2021 закупили вантажівки для його вивезення.

Росія ще до початку повномасштабного вторгнення могла запланувати морити українців голодом. Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної групи Global Rights Compliance (GRC), передає The Independent.

Усі докази, які були зібрані аналітиками, говорять про те, що 24 лютого 2022 року, коли танки ЗС РФ перетнули український кордон, вони навмисно атакували райони, в яких було багато зерна. Також вони атакували інфраструктуру з виробництва продуктів харчування.

До слова, у GRC поділилися інформацією, що російський оборонний підрядник почав закуповувати вантажівки для перевезення зерна та 170-метрові балкери ще в грудні 2021 року. Усе це свідчить про те, що росіяни заздалегідь планували розкрадати українські продовольчі ресурси в колосальних масштабах.

У перший тиждень війни росіяни встановили контроль над українськими фермами і відправляли в день на експорт близько 12 тисяч тонн зерна з усіх тимчасово окупованих територій.

"Докази "високо скоординованого рівня попереднього планування" будуть надані Міжнародному кримінальному суду, і GRC сподівається, що вони призведуть до першого міжнародного судового переслідування пана Путіна за воєнний злочин — голод як метод ведення війни", — йдеться в повідомленні.

Партнер Global Rights Compliance Катріона Мердок переконана, що президента РФ можуть визнати винним у скоєнні ще одного злочину, і йому буде видано ще один ордер на арешт.

Нагадаємо, 19 жовтня повідомлялося, що росіяни крадуть українське зерно з окупованого Маріуполя. За словами радника мера Петра Андрющенка, росіяни привезли бетонні конструкції, які використовуються для будівництва укріплень у Маріупольському районі, між містом і кордоном з окупованою частиною Запорізької області.