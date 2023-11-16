Самогубна атака росіян: танк "виговців" розстріляв колону ворожої бронетехніки (відео)

Втративши десятки солдат загиблими й пораненими, росіяни кинули БМП та думали лише про порятунок.

Бійці 58-ої окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського знищили колону техніки російських військ. Результати роботи опублікували у Facebook.

Український танк атакував окупантів. На відео можна побачити, як українська бронетехніка здійснює постріли. Згодом за лісосмугою було ліквідовано російський танк.

Втративши десятки солдат загиблими й пораненими, росіяни думали лише про порятунок. Ворожа БМП розвернулася в іншій бік. Піхота та екіпаж вирішили швидко втекти з поля бою.

Результат – знищена російська техніка, ліквідовані загарбники. Небагатьом росіянам пощастило добровільно здатися у полон.

"Кожен російський окупант, ступивши на нашу землю, в неї поляже!" – пообіцяли українські захисники.

Невдалі наступи військ РФ

14 бригада ЗСУ 16 листопада зупинила наступ російської важкої бронетехніки. Бійці волинської бригади застосували ПТРК Javelin та уразили першу БМП, а інша – наїхала на міну. Екіпаж ворожого танка, побачивши це, намагався втекти.

Також російські війська зазнають значних втрат в районі Авдіївки. Тільки за підсумками 10 жовтня, як заявив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Під час наступу окупанти втратили понад сотню одиниць техніки. У боях поблизу Авдіївки, за його оцінкою, залишилися без 400 одиниць різної техніки. Кількість поранених ще вища та може перетнути позначку у понад сім-вісім тисяч поранених військових.

Нагадаємо, Повітряні сили України показали знищення БПЛА Shahed. У ніч на 16 листопада було залучили мобільні вогневі групи, зенітні ракетні підрозділи та винищувальну авіацію.