У Кабміні визначилися, хто ухвалюватиме рішення про виїзд посадовців за кордон: постанова

Уряд визначився, що чиновників високого рангу у службові відрядження за кордон тепер повинен відпускати прем'єр-міністр

Виїзд українських топчиновників за кордон контролює уряд. Рішення про закордонне відрядження ухвалюватиме прем'єр-міністр. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №1204 від 14 листопада.

Уряд визначився, що чиновників високого рангу у службові відрядження за кордон тепер повинен відпускати прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Мова йде про міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників.

Раніше прем'єр-міністр видавав закордонні відрядження для першого віцепрем'єра, віцепрем'єра, міністрів і державного секретаря Кабміну. Рішення про виїзд за кордон керівників центральних органів виконавчої влади ухвалював перший віцепрем'єр.

Виїзд чиновників за кордон

У січні цього року український уряд запровадив заборону на виїзд за кордон для чиновників, це можна зробити лише за умови відрядження. Скандали й так звані "компромати", озвучені у ЗМІ та соцмережах, підняли інформаційну хвилю, внаслідок якої відбулося вже відоме кадрове очищення влади. Крім того, президент Володимир Зеленський посилив правила виїзду за кордон для чиновників, окрім випадків службового відрядження. Відповідні зміни вводить у дію указ президента України №27/2023 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня 2023 року "Про деякі питання перетину державного кордону України в умовах воєнного стану". Заборона виїзду за кордон для чиновників для багатьох стала несподіванкою.

До переліку невиїзних потрапили: члени Кабміну та заступники міністрів; керівники центральних органів виконавчої влади та їх заступники; голова та члени ЦВК; народні депутати; судді; прокурори; керівники інших держорганів тощо.

Нагадаємо, 1 листопада повідомлялося, кого з чоловіків прикордонники можуть випустити з України. За словами спікера ДПСУ Андрія Демченка, деякі "водії" намагаються покинути територію країни, але у них ніколи водночас не було водійського посвідчення.

Раніше, 27 жовтня у ДПСУ відповіли, скільки держслужбовців намагалися незаконно покинути країну. За його словами, зараз прикордонники фіксують збільшення спроб, коли громадяни без причини намагаються виїхати за кордон.