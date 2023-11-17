ЗСУ змогли закріпитися на декількох плацдармах на лівому березі Херсонщини, — командування

Під час боїв окупанти зазнали великих втрат у живій силі та техніці. Зокрема, втратили понад 1200 військових та 24 танки.

Сили оборони України змогли закріпитися на кількох плацдармах на лівому березі Дніпра. Про це повідомляють на сторінці "Морської піхоти" у Фейсбук.

"У результаті заздалегідь спланованих заходів щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії РФ, Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Завдяки мужності та професійності українським морським піхотинцям, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, вдалося закріпитися на декількох плацдармах", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час боїв окупанти зазнали великих втрат у живій силі та техніці.

Втрати окупантів на лівому березі від початку операції:

Особового складу – 1216 вбитими та 2217 пораненими;

24 танки, 89 артилерійських систем та мінометів;

135 одиниць різноманітної автомобільної техніки;

48 одиниць бойових броньованих машин, зокрема, БТР та БМП, 9 РСЗВ, 14 плавзасобів, 15 одиниць спеціальної техніки;

4 командні пункти;

29 складів з боєприпасами, як польових, так і стаціонарних.

135 FPV дронів та 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, що в Офісі президента України вперше визнали, що Сили оборони відвоювали плацдарм на лівобережжі в Херсонській області, що потенційно відкриває нову лінію наступу на Крим.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ закріпилися на лівому березі Херсонської області. Українські військові проводять масштабні наземні операції на лівому березі Дніпра. Силам оборони вдалося просунутися до Кринок.