Винищувачі NGAD нового покоління: міністр ВПС США розкрив деталі секретної програми X-Plane

Розробка літака велася на основі дослідження "Ініціатива домінування". Винищувач буде оснащений сімейством передових систем озброєнь, наприклад, ракетами AIM-260, автономними безпілотниками тощо.

Міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл під час саміту POLITICO Defense Summit розкрив деталі секретної програми X-Plane, у рамках якої відбувалися розробки майбутніх винищувачів нового покоління NGAD (Next-Generation Air Dominance). Про це 16 листопада повідомив ресурс The Debrief.

Оглядачі пишуть, що представники американських ВПС неодноразово заявляли про те, що ще до старту NGAD вони мали прототипи, що здіймалися в повітря, тим часом це перший випадок, коли чиновник рівня міністра розкриває подробиці програми.

Ще 2020 року помічник міністра повітряних сил Вілл Ропер розповів, що ВПС США таємно спроєктували, побудували та підняли в повітря щонайменше один прототип свого загадкового винищувача наступного покоління. За його словами, розробники готові створити літак нового покоління як ніколи раніше. Однак Ропер тоді відмовився розкривати будь-які подробиці проєкту, зокрема й деталі тестових польотів, якщо такі взагалі були.

Тепер же Кендалл пролив світло на секретну програму створення літака нового покоління, яка раніше не розкривалася. На запитання про те, що його найбільше приваблює в програмі NGAD, Кендалл відповів, що це "підхід, заснований на сімействі систем".

Це "сімейство систем" передбачає інтеграцію різних систем, таких як автономні безпілотники, сучасне озброєння, наприклад, засекречена тактична ракета AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile, і зовнішні сенсори, під управлінням одного багатоцільового винищувача.

Міністр уточнив, що нинішня програма NGAD бере свій початок у дослідженні 2014 року. Дослідження, якому дали назву "Ініціатива домінування", було проведено Агентством перспективних оборонних досліджень (DARPA). При цьому фінансування програми склало близько 1 млрд доларів.

"Дослідження тривало близько року і завершилося рекомендацією щодо створення сімейства систем. Це був не просто, так би мовити, винищувач, а винищувач разом із можливістю використання бортових датчиків. Можливо, і без екіпажу. Нові боєприпаси, нові тощо, інтегровані в пакет, який являтиме собою наступне покоління можливостей", — розповів Кендалл.

Крім того, міністр прояснив ситуацію з назвою NGAD, яка також фігурує в аналогічному проєкті ВМС. За його словами, в основі спільного проєкту кожної з галузей лежать технології, відпрацьовані під час розроблення спільно фінансованої програми X-Plane нового покоління.

Тому згаданий Ропером "повномасштабний льотний демонстратор", найімовірніше, відноситься до секретного X-plane нового покоління, який слугував радше демонстратором технологій, ніж прототипом винищувача.

Кендалл додав, що в результаті реалізації програми X-plane нового покоління було створено кілька повномасштабних прототипів винищувача.

"Ця програма, розпочата за адміністрації Обами, призвела до створення кількох успішних прототипів X-plane. Вони продемонстрували технології, які нам необхідні", — наголосив Кендалл.

Раніше ми писали про те, на що буде здатний літак нового покоління NGAD. Імовірно, нова машина за своєю структурою замінить стелс-винищувач F-22 Raptor.