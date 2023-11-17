ЗС РФ можуть перегрупуватися на Херсонщині через успіхи ЗСУ, — розвідка (відео)

На лівобережжі Херсонської області окупанти вибудували багатоешелоновану систему оборони. Українські військові регулярно проводять дії щодо вивчення слабких місць ворога, розповіли в розвідці.

На лівому березі Херсонської області Збройні сили Російської Федерації намагатимуться здійснити перегрупування через серію успішних дій ЗСУ та закріплення на деяких територіях. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Євгеній Єрін в ефірі "Радіо Свобода".

"Окупанти будуть намагатися здійснити якесь перегрупування", — сказав Євгеній Єрін.

Він зазначив, що у ворога вибудована багатоешелонована система оборони. Крім цього, Єрін вважає, що російські військові готувалися до подібних сценаріїв та передбачали, що їм доведеться відступати з лівого берега Дніпра.

"Далі як буде розвиватися ситуація, ми будемо бачити", — наголосив він.

Зі слів Євгенія Єріна, українські військові регулярно проводять дії щодо вивчення слабких місць оборони РФ та мають своє уявлення щодо того, яким чином здійснити звільнення території.

Нагадаємо, 17 листопада стало відомо про те, що українські військові змогли закріпитися на кількох плацдармах на лівобережжі Херсонської області. Морські піхотинці зазначили, що під час боїв ворог зазнав великих втрат у живій силі та техніці.

Аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 16 листопада розповіли, що українські військові продовжили масштабні операції на лівому березі Дніпра та просунулися біля Кринок. За інформацією ISW, бої тривають біля Пойми, Піщанівки та Кринок.