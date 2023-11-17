Біля Маріуполя зафіксовано незвичайну активність ЗС РФ, — Андрющенко (фото)

За словами радника мера, окупанти передислокують паливозаправники ближче до фронту та збільшують кількість особового складу в таборах на узбережжі Азовського моря.

У районі Маріуполя Донецької області зафіксували активність Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко у своєму Telegram.

Він зазначив, що за добу російські військові перекинули паливозаправники в напрямку Нікольського на Вугледарському напрямку. Зокрема було зафіксоване, зі слів Андрющенка, аномальне явище — понад 20 заправників, зокрема 12 в одній колоні.

Переміщення російської техніки

Крім цього, з Нікольського в напрямку судоремонтного заводу, який розташований біля Маріупольського порту, спостерігався посилений рух гвинтокрилів. Також Андрющенко розповів, що в напрямку Бердянська зафіксували переміщення ворогом ще одного комплексу.

Російський гвинтокрил Російський гвинтокрил

Петро Андрющенко наголосив, що в таборах на узбережжі Азовського моря збільшилася кількість особового складу ворога.

"Що спадає в очі — нові штурмові підрозділи молодих окупантів (від 25 до 35 років максимум)", — сказав радник мера Маріуполя.

Натомість у всіх селищах від Бердянська до Маріуполя ворог посилив репресії. Зокрема, відбувалися перевірки з обшуками будинків, допитами та тимчасовим вилученням автомобілів з українською реєстрацією.

Нагадаємо, 10 листопада в українському підпіллі розповіли, що Збройні сили Російської Федерації перекидали військову техніку з Воронежа до України. За даними партизанів, ворог перевозив на вагонах старі паливозаправники, "КамАЗи" для перевезення особового складу, причепи з бочками для палива та іншу спецтехніку.

16 листопада радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські військові активізували перекидання техніки та живої сили через Маріуполь в напрямку Бердянська. Зі слів Андрющенка, було зафіксовано щонайменше дві колони по десять вантажівок з БК.