"Рух уперед": Зеленський підтвердив створення плацдарму на лівобережжі Херсонщини (фото)

Глава держави відзначив мужність українських воїнів, які щодня працюють над тим, щоб повернути країні свободу і справедливість.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив той факт, що бійцям ЗСУ вдалося закріпитися на лівому березі Херсонської області. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 17 листопада.

На опублікованих кадрах можна побачити українських захисників, які щодня ризикуючи своїм життям продовжують виконувати бойові завдання заради перемоги.

"Лівобережжя Херсонщини. Наші воїни. Дякую за вашу силу, за рух уперед! Слава кожному і кожній, хто повертає Україні свободу і справедливість!" — написав Володимир Зеленський.

Президент підтвердив успіхи ЗСУ на лівому березі Херсонської області Фото: Костянтин і Влада Ліберови Президент підтвердив успіхи ЗСУ на лівому березі Херсонської області Фото: Костянтин і Влада Ліберови Президент підтвердив успіхи ЗСУ на лівому березі Херсонської області Фото: Костянтин і Влада Ліберови Президент підтвердив успіхи ЗСУ на лівому березі Херсонської області Фото: Костянтин і Влада Ліберови Президент підтвердив успіхи ЗСУ на лівому березі Херсонської області Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Більше подробиць із цього приводу від нього не прозвучало.

Раніше інформацію про створення плацдарму на лівому березі Херсонської області повідомили в командуванні Морської піхоти ЗСУ. Було проведено сплановані заходи щодо відсічі російській агресії, і дії Сил оборони призвели до ефективного та позитивного результату.

"Завдяки мужності та професіоналізму українським морським піхотинцям, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, вдалося закріпитися на кількох плацдармах", — ідеться в повідомленні.

Окремо зазначено, що під час бойових дій за цю ділянку фронту окупанти зазнали колосальних втрат у живій силі та техніці.

15 листопада інформацію про плацдарм на лівобережжі підтвердили також в Офісі президента. Андрій Єрмак зазначив, що всупереч усьому Сили оборони продовжують свою роботу і закріпилися на цій ділянці фронту. Завдяки цьому відкривається нова лінія наступу на Кримський півострів.