"Не поодиноке явище": ЗМІ назвали кількість чоловіків, які незаконно виїхали з України

За даними журналістів, більш ніж половина військовозобов'язаних українців, які намагалися втекти за кордон, були спіймані. При цьому щодня десяткам чоловіків вдається покинути країну.

З лютого 2022 року по 31 серпня 2023 року майже 20 000 українських чоловіків незаконно перетнули кордон, щоб уникнути служби в армії. Ще 21 113 військовозобов'язаних зробили спробу виїхати, проте були затримані. Про це пише BBC 17 листопада.

Ґрунтуючись на даних про нелегальний перетин кордону з сусідніх Румунії, Молдови, Польщі, Угорщини та Словаччини, журналісти встановили, що від початку повномасштабної війни 19 740 чоловіків незаконно покинули Україну. Ще 21 113 військовозобов'язаних зробили спробу виїхати, проте були затримані.

Згідно із заявою української влади, 14 313 затриманих здійснили спробу перетнути кордон пішки або вплав. Ще 6800 намагалися використовувати підроблені документи. При цьому невідомо, які методи були використані тими, кому все-таки вдалося потрапити за кордон. Як зазначають журналісти, попри обмеження, щодня десяткам чоловіків вдається покинути країну.

Представник президента в парламенті Федір Веніславський у коментарі виданню заявив, що кількість чоловіків, які виїхали або намагалися виїхати, не зробила жодного впливу на воєнні дії, оскільки вони становлять лише 1-5% від усіх військовозобов'язаних.

Водночас чиновник визнав, що в країні існує проблема з корупцією серед співробітників військово-медичних комісій, що призвело до істотного збільшення кількості осіб, звільнених від військової повинності.

"Уряд усвідомлює, що це явище не є поодиноким і широко поширеним. Але, на жаль, я б підкреслив, що корупція дуже стійка", — сказав Веніславський.

Нагадаємо, 18 вересня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що військовозобов'язані українці, які виїхали за кордон за допомогою фіктивних довідок, матимуть юридичні проблеми після повернення в Україну.

Раніше, 5 вересня, Федір Веніславський повідомив, що масової екстрадиції "ухильників" до України не буде, однак повернення окремих порушників можливе в разі порушення кримінальних справ.