З Маріуполя на Херсонщину: окупанти поповнюють резерви в південних регіонах, — Федоров

За словами мера Мелітополя, нові сили противника прибувають ближче до зони бойових дій. Така тенденція фіксується одразу на кількох напрямках.

Російські загарбники почали відправляти з тимчасово окупованого Маріуполя в Херсонську область колосальну кількість паливозаправників. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу "Еспресо.TV" 17 листопада.

За його словами, у південних регіонах, які тимчасово перебувають під контролем противника, фіксуються нові підрозділи ЗС РФ. Така тенденція є одразу на кількох напрямках.

"Перше — сьогодні 17 листопада з території тимчасово окупованого Маріуполя в бік Херсона рухається величезна кількість паливозаправників. Також ми бачимо на території тимчасово окупованого Мелітополя нові й нові підрозділи ЗС РФ, які приїжджають і частіше базуються на узбережжі Азовського моря і Молочного лиману, де в них розташовані тренувальні бази", — каже Іван Федоров.

Усе це свідчить про те, що противник накопичує в південних регіонах додаткові резерви, які незабаром можуть вирушити на передову.

Мер Мелітополя додав, що поповнюються запаси живої сили попри колосальні втрати противника в районі Херсонської області. Також регулярно з'являються дані про вибухи в Бердянську, Токмаку, Мелітополі та інших захоплених населених пунктах, у зв'язку з чим противник також зазнає втрат.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив створення плацдарму на лівобережжі Херсонщини. Він відзначив мужність українських воїнів, які щодня працюють над тим, щоб повернути країні свободу і справедливість. Росіяни при цьому продовжують зазнавати колосальних втрат на цьому напрямку.