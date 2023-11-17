Загроза Ohio та Virginia: в РФ похвалилися новим гідролокатором для субмарин "Борей"

Гідроакустична система "Іртиш-Амфора-Б-055" нібито здатна супроводжувати одночасно щонайменше 30 підводних цілей. За словами російських пропагандистів, комплекс має перевершувати аналогічні за дальністю на 100 км.

В умовах загострення протистояння між США та західними країнами Росія працює над модернізацією підводного флоту. Зокрема, підводні човни проєкту 955 "Борей" можуть становити серйозну загрозу американським субмаринам класу Ohio та Virginia. Про це 16 листопада написали в Bulgarian Military.

Повідомляється, що небезпека для американських стратегічних підводних човнів полягає в тому, що російські субмарини оснащені сучасною гідроакустичною системою "Іртиш-Амфора-Б-055".

За інформацією російських пропагандистів, цей гідролокатор нібито дає змогу чути кораблі супротивника на відстані, що в півтора раза більша, ніж аналогічні системи найдосконаліших американських атомних субмарин класу Virginia та Ohio. Точніше, новий гідроакустичний комплекс може супроводжувати одночасно щонайменше 30 підводних цілей і перевершує аналоги за дальністю на 100 км.

"Бортова система "Іртиш-Амфора-Б-055" на підводних човнах "Борей" володіє багатофункціональними можливостями, даючи змогу одночасно відстежувати щонайменше 30 підводних цілей", — заявив російський "військовий експерт" Віктор Мураховський.

Цілком можливо, що, крім виявлення підводних човнів противника, торпед і мінних полів, ця система відіграє важливу роль в арктичних операціях, даючи змогу оцінювати товщину льоду й визначати полігони для спливання або скидання ракет, пишуть західні оглядачі.

Скільки човнів класу "Борей" у складі російського флоту

Попрми заявлені російськими пропагандистами характеристики гідроакустичного комплексу, не можна не враховувати той факт, що російський підводний флот володіє шістьма підводними човнами класу "Борей".

Наразі в складі ВМФ Росії перебувають підводні човни проєктів 955 і 955А: "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" і "Владимир Мономах" проєкту 955, а також "Князь Владимир", "Князь Олег" і "Генералиссимус Суворов" проєкту 955А.

ВО "Севмаш" будує ще три кораблі проєкту 955А: "Князь Пожарский", "Дмитрий Донской" і "Князь Потемкин".

До складу Тихоокеанського флоту до кінця 2024 року має увійти новий атомний підводний човен "Император Александр III", який наразі проходить випробування.

Ці субмарини є найважливішим фактором зміцнення військово-морського потенціалу Росії, підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що Військово-морські сили США планують поставити на озброєння два ударні атомні підводні човни після того, як цьогоріч було зірвано плани з проведення цих робіт. Ідеться про підводні човни класу Columbia та Virginia, які не були введені в дію в поточному році.