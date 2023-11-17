У районі Авдіївки загинув марафонець Сергій Іваненко (фото)

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ український спортсмен служив у територіальній обороні, а згодом брав участь у боях на Донеччині.

У боях із російськими окупантами загинув марафонець Сергій Іваненко, який був членом клубу Running club Poltava. Про це в Telegram-каналі повідомила пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

Він мав успішні досягнення та результати. Спортсмен на Всеукраїнських спортивних заходах долав півмарафонські та марафонські дистанції.

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ він служив у територіальній обороні. Згодом воював на Донеччині. Отримав смертельні поранення український захисник 10 листопада.

У відомстві висловили співчуття рідним і близьким Героя.

"Він став Янголом спорту", — йдеться у дописі.

Комітет молоді та спорту Верховної ради повідомив у Telegram, що боєць загинув поблизу Авдіївки. Захисник воював на Донеччині, був поранений, але після одужання знову повернувся на фронт і гідно виконав свій військовий обов’язок.

Сергій Іваненко Фото: Зміст

Хто такий Сергій Іваненко

Народився Сергій Іваненко 11 липня 1982 року. Він навчався в Полтавській державній аграрній академії. До масштабної війни чоловік активно займався бігом. Спортсмен долав марафонські та півмарафонські дистанції на різних спортивних турнірах.

У Сергія залишилися дружина, батьки та двоє синів.

Нагадаємо, 16 листопада стало відомо, що на фронті загинув боксер Іван Солтисік. Спортсмен служив в одному з підрозділів 10-ї гірничо-штурмової бригади "Едельвейс", яка брала участь у 2022 році в боях за Київ. Також боєць брав участь у бойових діях на Донеччині.

Також 16 листопада стало відомо, що на фронті загинув учасник кулінарного шоу "МастерШеф" Микола Молотов. Він був інструктором полку Калиновського й "Азову". Чоловіку був 71 рік.