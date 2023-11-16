Захищав Київ та воював на Донеччині: на фронті загинув боксер Іван Солтисік (фото)

Спортсмен служив в одному з підрозділів 10-ї гірничо-штурмової бригади "Едельвейс", яка брала участь у 2022 році у боях за Київ.

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Із російськими окупантами у боях загинув майстер спорту з боксу Іван Солтисік. Про це повідомляє Федерація Боксу України у Facebook із посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

У повідомлені йдеться про те, що боєць воював у найгарячіших точках Донецького напрямку. Час та місце його загибелі не названо.

Він служив в одному з підрозділів 10-ї гірничо-штурмової бригади "Едельвейс", яка брала участь у 2022 році у боях за Київ. Іван вирішив вступити до лав ЗСУ від першого дня повномасштабного вторгнення російських військ.

"Вічна памʼять всім Героям", – йдеться у дописі.

Іван Солтисік Фото: Rostyslav Kochmarskyi/ Facebook

Хто такий Іван Солтисік

Іван Солтисік – майстер спорту України з боксу. З дитинства Іван займався єдиноборствами. Він ставав чемпіоном Служби судової охорони з рукопашного бою, а також був учасником змагань зі змішаних єдиноборств та неодноразовим призером турнірів.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що на війні загинув 22-річний чемпіон Європи з боксу Максим Галінічев. Він у травні 2022 року пішов добровольцем до лав українського війська. Боронив український народ у складі десантно-штурмових військ. Галінічев у травні минулого року навіть вирішив відмовитися брати участь у проведенні чемпіонату Європи з боксу. Захисник двічі отримував поранення на війні. Після лікування знову повернувся у зону бойових дій.

Також 15 листопада стало відомо, що на фронті загинули українські хокеїсти Макар Єрофеєв і Олексій Логінов. Антон Єрофеєв, старший брат Макара, розповів, що захисник загинув, коли супроводжував особисто в бій новорекрутованих бійців. Він брав участь у боях за звільнення Харківщини. Олексій Логінов від початку повномасштабної війни зголосився захищати Україну добровольцем.