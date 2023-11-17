Для безпечної роботи електростанціям в Україні потрібні протиракетні системи, — ДТЕК

За словами гендиректора компанії Максима Тимченка, енергоблоки восьми з 13 станцій уже відновлено, а на двох усе ще проводять ремонтні роботи.

У найбільшій приватній енергетичній компанії України заявили, що електростанціям потрібно більше протиракетних систем, щоб можна було б працювати безпечно. Про це пише Sky News із посиланням на заяву гендиректора ДТЕК Максима Тимченка.

"Ми не зможемо себе захистити від балістичних ракет, якщо у нас не буде систем протиповітряної оборони", — зазначив Тимченко.

З Європи та колишніх країн соцтабору Україні від початку повномасштабного вторгнення поставили сотні трансформаторів, кілометри кабелів і тисячі дизельних генераторів.

За словами керівника компанії, президент України Володимир Зеленський спільно з урядом робить усе можливе, щоб донести посилання про те, що країні потрібне це обладнання для захисту енергетичної інфраструктури.

Підсумком російських обстрілів стало те, що 50% потужностей компанії було пошкоджено, знищено або окуповано, що призвело до відключень електроенергії, сказав Тимченко.

Енергоблоки восьми з 13 станцій уже відновлено, на двох усе ще проводять ремонтні роботи.

Нагадаємо, що напередодні, 16 листопада, повідомлялося, що після російських обстрілів української ТЕС у ДТЕК розповіли про наслідки.

Також повідомлялося, що в Київській області без світла залишилися вісім тисяч будинків.