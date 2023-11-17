Тих, хто ігнорує повістки, зупинять на блокпосту: на Херсонщині посилили пошуки ухилянтів, — ОВА (відео)

За словами голови ОВА Олександра Прокудіна, національній поліції доручено перевіряти на блокпостах, чи не проігнорував той чи інший військовозобов'язаний отриману раніше повістку.

У Херсонській ОВА вирішили вжити додаткових зусиль щодо мобілізації. На блокпостах перевірятимуть, чи не проігнорував той чи інший житель області повістку. Про це заявив голова військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Національна поліція отримала доручення активізувати роботу з пошуку осіб, які ухиляються від виконання військового обов'язку. На блокпостах перевірятимуть, чи не проігнорував військовозобов'язаний отриману раніше повістку", — зазначив голова ОВА.

Він також додав, що вживатимуть додаткових заходів щодо порушників комендантської години.

І, до всього іншого, нагадав про заборону публікації місць, за якими можна точно визначити, куди влучила російська ракета під час обстрілу.

Нагадаємо, що не так давно оновився список категорій громадян, які не підлягають мобілізації в Україні у 2023 році. Серед іншого від мобілізації звільняються здобувачі фахової та вищої освіти, аспіранти й докторанти, які навчаються за денною або дуальною формою.

Також повідомлялося, що в Раді заявили, що ухилятися від мобілізації намагається 1-5% українців, що не настільки критично для оборони.