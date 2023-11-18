Росія масово атакувала Україну дронами-камікадзе: БПЛА літали областями кілька годин

Повітряні сили попередили про активність ворожих БПЛА ще ввечері 17 листопада. Про скасування загрози оголосили тільки вночі 18 листопада.

Увечері 17 листопада російські окупанта атакували українські міста дронами-камікадзе Shahed. Так, повітряні сили попередили про активність ворожих БПЛА ще о 19:41

"Загроза застосування ворожих ударних БПЛА з півдня! Слідкуйте за нашими повідомленнями. У разі оголошення повітряної тривоги — прямуйте в укриття!" — заявили Повітряні сили.

Уже за кілька хвилин тривогу було оголошено в Дніпропетровській області.

"Група ворожих дронів рухається з південного сходу в напрямку Павлограда", — було сказано в повідомленні.

Пізніше про небезпеку попередили жителів Харківської та Полтавської областей. О 20:59 Повітряні сили повідомили, що дрони рухаються безпосередньо в бік Полтави. Крім того, інша група БПЛА рухалася на кордоні Дніпропетровської та Харківської областей.

"Ще одна група ворожих БПЛА на кордоні Харківської та Дніпропетровської областей рухається на північний захід!" — повідомили у ЗСУ.

Потім стало відомо про нову групу дронів, які рухалися з Херсонської в бік Миколаївської області. Пізніше про небезпеку попередили жителів Кривого Рогу, Миргорода та Запоріжжя. Потім тривогу було оголошено в Кіровоградській області. О 22:00 БПЛА вже рухалися в Черкаській області.

"Атака "Шахедів" з півдня триває! Чергова група ударних дронів Миколаївської області, рухається на північний захід. Загроза застосування ударних БПЛА для областей, де оголошено повітряну тривогу, залишається!" — написали Повітряні сили ЗСУ о 22:32.

Пізніше стало відомо, що російські дрони прилетіли в Київську область. Потім вони групи безпілотників почали рух із Київщини та Черкащини в бік Вінницької області. Інша група рухалася з Полтавської до Чернігівської області.

"Група ворожих дронів у Черкаській області в районі Канева. Інша група "Шахедів" рухається вздовж кордону Миколаївської та Кіровоградської областей на північний захід", — написали Повітряні сили о 23:16. Але вже о 23:44 з'явилося повідомлення про рух безпілотників із Вінниччини до Хмельницької області.

"Чергова група ударних дронів на кордоні Херсонщини та Миколаївщини рухається на північний захід. Загроза застосування ударних БПЛА для областей, де оголошено повітряну тривогу, залишається!" — заявили в ЗСУ о 00:01 18 листопада. Пізніше стало відомо про нові дрони біля Києва.

О 00:39 у ЗС повідомили, що ворожі безпілотники рухаються з Миколаївської в Одеську область. Також вони летіли з акваторії Чорного моря. О 01:38 ночі з'явилося попередження про російські БПЛА для жителів Рівненської області.

Як повідомив Telegram-канал "Миколаївський Ванек", о 01:39 дрони рухалися на Рівненщину з Хмельницької області.

"На жаль, без прильотів не обійшлося", — повідомив адміністратор каналу, проте подробиці поки що невідомі.

Відбій повітряної тривоги у зв'язку з активністю російських дронів було оголошено приблизно о 02:30 ночі.

Нагадаємо, що 17 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ накопичує ракети і готується до ударів по енергетиці. За його словами, опалювальний сезон для українців буде непростим, але протиповітряна оборона країни "перебуває в кращому становищі", ніж минулої зими.