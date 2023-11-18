За $3,5 млн: бійці 92-ї ОШБр показали знищення модернізованого танку Т-72Б3 під Бахмутом (відео)

Аеророзвідники виявили ворожий танк та вдарили по ньому за допомогою безпілотного літального апарату. В результаті російська техніка спалахнула, а в небо здійнявся густий сірий дим.

На Бахмутському напрямку рота ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї Окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка знищила російський танк Т-72Б3. Про це повідомив командир роти Юрій Федоренко у своєму Telegram.

"Ахіллесівці" знищили танк вартістю 3,5 мільйони доларів", — сказав Юрій Федоренко.

Він зазначив, що українським бійцям вдалося уразити військову техніку Збройних сил Російської Федерації за допомогою FPV-дрона, вартість якого складає 500 доларів.

Командир роти опублікував відео, в якому показана робота українського безпілотника. Аеророзвідники виявили ворожий танк та завдали по ньому вдалий удар, після чого техніка спалахнула, а в небо здійнявся густий сірий дим.

Танк Т-72Б3: що відомо

Юрій Федоренко повідомив, що російський танк Т-72Б3 — це модернізована версія танку Т-72Б, який вважається основним бойовим танком армії ворога. З його слів, до початку повномасштабного вторгнення темп постачання цих машин складав близько 100-150 танків на рік, тоді як у 2023 році темп зріс до близько 30 машин на місяць, проте з'явилася проблема з постачанням комплектуючих.

Озброєння танку — гармата 125 мм;

екіпаж — три особи;

вартість — 3,5 мільйони доларів.

Танк Т-72Б3 Фото: Мiноборони РФ

Нагадаємо, 17 листопада стало відомо про те, що українські військові знищили важку вогневу систему ТОС-1А "Солнцепек" на лівому березі Херсонської області. За інформацією OSINT-аналітика Cloooud, техніку було уражено 16 листопада.

17 листопада в пресслужбі ССО заявили, що на Південному напрямку бійці знищили російський вантажний автомобіль "Урал-4320" з боєкомплектом до РСЗВ БМ-21 "Град". Тоді як сам РСЗВ було пошкоджено.