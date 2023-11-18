"Звільнення Херсонщини триває": ЗСУ знищили "Солнцепек" на лівому березі Дніпра (відео)

Українські військові зафіксували ворожу важку вогнеметну систему та декілька разів атакували її. Після вдалих ударів система вибухала, а в небо здіймався вогонь та густий дим.

На південь від Кринок на лівому березі Херсонської області Збройні сили України знищили російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек". Про це повідомили аналітики DeepState у Telegram-каналі.

"Українські бійці знищили к*цапський ТОС-1А "Солнцепек" на південь від Кринок", — йдеться у повідомленні.

Аналітики наголосили, що ворог опублікував кадри роботи "Солнцепека" по позиціях українських військових в районі Кринок Херсонської області, проте потім ЗСУ завдали удар у відповідь.

"Вчора Президент опублікував фото роботи наших Сил на лівому березі. Закріплення та звільнення Херсонщини триває", — додали в DeepState.

Крім цього, аналітики опублікували ролик, у якому показана робота українських бійців. Військові зафіксували російську вогнеметну систему та "скинули" на неї декілька снарядів. Після кожного удару техніка ворога вибухала, а в небо здіймався вогонь та густий дим.

ТОС-1А "Солнцепек": що відомо

ТОС-1А "Солнцепек" — це важка вогнеметна система, призначена для виведення з ладу легкоброньованої та автомобільної техніки. Знищення цілі відбувається через вплив на неї високої температури, осколків, ударних хвиль та вибухового тиску, що створюється при масовому застосуванні реактивних снарядів.

"Солнцепек" складається з 24 термобаричних ракет 220-мм калібру. Дальність стрільби — від 600 до 6000 метрів. Система змонтована на шасі танка Т-72. Довжина термобаричних некерованих реактивних снарядів — 3700 мм, а вага — 217 кілограмів. Час зарядження боєкомплекту — 24 хвилини.

ТОС-1А "Солнцепек"

Нагадаємо, 2 листопада аналітики Defense Express розповіли, що українські військові уразили рекордну кількість ТОС-1А "Солнцепек". Зокрема, у період з 7 жовтня по 1 листопада було підбито щонайменше шість російських важких вогнеметних систем.

1 листопада стало відомо про знищення російської вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек" на Авдіївському напрямку. Українські військові завдали удару по ворожій техніці, яка рухалася дорогою, після чого вона спалахнула.