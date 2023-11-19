Долучився навіть Катар: викрадений з Маріуполя Єрмохін повернувся в Україну, — ОП (фото)

У день повернення в Україну українському юнаку виповнилось 18 років, нагадав голова ОП Андрій Єрмак. Якби він лишився у РФ, то мав піти у російську армію.

Українець Богдан Єрмохін, якого росіяни у підлітковому віці викрали з Маріуполя і депортували до РФ, повернувся в Україну. В Україні він зустрівся із сестрою та українськими посадовцями, розгорнув український прапор та зустрів повноліття. Про повернення хлопця розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram-каналі та Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець на сторінці Facebook.

Єрмак вказав, що українець перетнув кордон України на день свого народження — йому виповнилось 18 років. Юнак опинився у Московській області РФ під опікою Уповноваженої з прав дитини Росії Марії Львової-Бєлової після окупації Маріуполя весною 2022 року. Повернення стало можливим завдяки програмі Bring Kids Back UA, запровадженій президентом України Володимиром Зеленським, зазначив посадовець.

На світлині, яку опублікував голова ОП, видно Богдана та його старшу сестру, які розгорнули український прапор. Не вказано, де саме вони перебувають. Однак на задньому тлі видно два флагштоки, на одному з яких майорить прапор, схожий на прапор білоруських опозиціонерів — "білий-червоно-білий".

Лубінець перелічив, які саме інституції долучились до повернення хлопця: держава Катар, ЮНІСЕФ, посольство України в Білорусі, БФ Orphans Feeding Foundation, а також — адміністрація Держприкордонслужби. Зі слів Уповноваженого, Богдан здолав "тернистий шлях" на шляху додому.

"Богдан пережив багато, перебуваючи у РФ, але попри все він хотів бути вдома! Сьогодні його бажання здійснилося. Я впевнений, що своє 18-річчя Богдан не забуде ніколи!" — сказав Дмитро Лубінець.

Викрадення Богдана Єрмохіна до РФ — деталі

Зазначимо, раніше Фокус розповідав, що про Єрмохіна стало відомо з виступу Уповноваженої з прав дитини РФ Львової-Бєлової. Під час однієї зі своїх промов росіянка розповіла, що хлопця, якому тоді було 16 років, спершу вивезли до Донецька, потім — у Московську область РФ. Українець намагався повернутись, але його затримали на території Білорусі і відвезли назад до РФ, всупереч бажанню.

Богдан опублікував відеозвернення до президента Зеленського з проханням допомогти вибратись в Україну, де його чекала старша сестра. Також юнак вказував, що йому загрожує мобілізація до лав ЗС РФ у день виповнення 18 років.

Дмитро Лубінець наголошував, що процес перемовин щодо долі хлопця вже почався. Посадовець 10 листопада просив зберігати інформаційну тишу і показав документ, написаний власноручно хлопцем. У документі він відмовляється від квартири у Підмосков'ї і вказує, що причина відмови — повернення в Україну.

Нагадуємо, влітку 2023 року стали відомі попередні оцінки щодо кількості дітей, яких Росія перемістила з території України. Попередньо, ідеться про 700 тис. дітей, заявили експерти. Також розповідали про схему, яку реалізовують росіяни, щоб потім передати на усиновлення неповнолітніх українців.