Спецслужби РФ не дали сироті з Маріуполя повернутися в Україну, — дитячий омбудсмен РФ

За словами Марії Львової-Бєлової, у підлітка в Україні залишилася сестра. Він намагався повернутися до неї через Білорусь, але його затримали. Омбудсмен України відреагував.

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Уповноважена з прав дітей у Росії Марія Львова-Бєлова розповіла, що російські спецслужби не дали українському підлітку повернутися в Україну. Так, вони затримали його в Білорусі та повернули до "приймальної родини". Про це Львова-Бєлова розповіла на пресконференції 4 квітня.

За її словами, хлопчика з Маріуполя Богдана Єрмохіна спочатку було доставлено російськими військами до окупованого Донецька. Потім його депортували до Росії та віддали до прийомної родини. В Україні у Богдана залишилася сестра. Він хотів повернутись до неї через Білорусь, але йому не дали це зробити російські спецслужби. Російська чиновниця зазначила, що йому нібито загрожували якісь "українські куратори".

Львова-Бєлова також зазначила, що Богдан нібито входив до групи дітей, які "кинули" батьки, коли російська армія бомбила та обстрілювала Маріуполь.

Реакція омбудсмена України

Уповноважений з прав людини України Дмитро Лубінець у себе в Telegram відреагував на заяву Львова-Бєлова. Він розповів, що хлопчика справді звати Богдан Єрмохін. Йому 17 років і він є громадянином України, де на нього чекає сестра.

"Варто зауважити, що цей юнак має громадянство України. А тому, примусове переміщення його на територію країни-агресора не "порятунок", як це зауважує Львова-Бєлова, а злочин", — написав Лубінець.

За його словами, історія Богдана є черговим свідченням того, що Росія скоює воєнні злочини проти українських дітей. Марія Львова-Бєлова підготувала звіт про нібито "допомогу" дітям, яких торкнулося російське вторгнення в Україну.

"Ще раз наголошую, що це наші українські діти й Росія відповість за кожен злочин", — зазначив Лубінець.

Львова-Бєлова зізналася, що російські спецслужби завадили підлітку з Маріуполя повернутися до України

Нагадаємо, що під час тієї ж пресконференції Марія Львова-Бєлова поскаржилася на поведінку "сина" з Маріуполя. З її слів, вивезені з України діти просякнуті "восьмирічною пропагандою", і тому російським опікунам потрібно бути готовим.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна та уповноваженої президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Причиною стала незаконна депортація українського населення на територію РФ, що завдає шкоди українським дітям.