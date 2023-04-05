Спецслужбы РФ не дали сироте из Мариуполя вернуться в Украину, — детский омбудсмен РФ

По словам Марии Львовой-Беловой, у подростка в Украине осталась сестра. Он пытался вернуться к ней через Белорусь, но его задержали. Омбудсмен Украины отреагировал.

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Уполномоченная по правам детей в России Мария Львова-Белова рассказала о том, что российские спецслужбы не дали украинскому подростку вернуться в Украину. Так, они задержали его в Беларуси и вернули в "приемную семью". Об этом Львова-Белова рассказала на пресс-конференции 4 апреля.

По ее словам, мальчик из Мариуполя Богдан Ермохин сперва был доставлен российскими войсками в оккупированный Донецк. Затем его депортировали в Россию и отдали в приемную семью. В Украине у Богдана осталась сестра. Он хотел вернуться к ней через Беларусь, но ему не дали это сделать российские спецслужбы. Российская чиновница отметила, что ему якобы угрожали некие "украинские кураторы".

Львова-Белова также отметила, что Богдан якобы входил в группу детей, который "бросили" родители, когда российская армия бомбила и обстреливала Мариуполь.

Реакция омбудсмена Украины

Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец у себя в Telegram отреагировал на заявление Львовой-Беловой. Он рассказал, что мальчика действительно зовут Богдан Ермохин. Ему 17 лет и он является гражданином Украины, где его ждет сестра.

"Следует заметить, что этот юноша имеет гражданство Украины. Поэтому, принудительное перемещение его на территорию страны-агрессора не "спасение", как это замечает Львова-Белова, а преступление", — написал Лубинец.

По его словам, история Богдана — очередное свидетельство того, что Россия совершает военные преступления против украинских детей. Мария Львова-Белова подготовила отчет о якобы "помощи" детям, которых коснулось российское вторжение в Украину.

"Еще раз подчеркиваю, что это наши украинские дети и Россия ответит за каждое преступление" — отметил Лубинец.

Львова-Белова призналась, что российские спецслужбы помешали подростку из Мариуполя вернуться в Украину

Напомним, что во время той же пресс-конференции Мария Львова-Белова пожаловалась на поведение "сына" из Мариуполя. По ее словам, вывезенные из Украины дети пропитаны "восьмилетней пропагандой", и поэтому российским опекунам нужно быть готовым.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Причиной стала незаконная депортация украинского населения на территорию РФ, что приносит ущерб украинским детям.