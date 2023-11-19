На борту є українці: єменські хусити захопили судно Galaxy Leader у Червоному морі, — ЗМІ

На борту судна — 22 члени екіпажу і жодного ізраїльтянина. "Галактичний лідер" був зданий в оренду японській компанії.

Єменські хусити з організації "Ансар Аллах" захопили судно Galaxy Leader у Червоному морі. Раніше вони заявляли, що будуть "атакувати всі типи кораблів, які несуть прапор сіоністського утворення або управляються чи належать ізраїльським компаніям". Але захоплене судно ходило під прапором Багамських островів, було здано в оренду японській компанії компанією британською, яка лише частково належить ізраїльському бізнесменові Рамі Унгеру. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Відомо, що судно вийшло з порту Туреччини і прямувало до Індії під прапором Багамських островів. На борту перебували 22 члени екіпажу, жоден з яких не є ізраїльтянином.

За іншими даними, на борту може бути 25 членів екіпажу різних національностей, зокрема українці, болгари, філіппінці та мексиканці.

Вантажне судно Galaxy Leader Фото: marine traffic

Канцелярія прем'єр-міністра засудила захоплення, наголосивши, що судно не було ізраїльським і не належало ізраїльтянам: "Це ще один акт іранського тероризму, який виражає крок уперед в агресії Ірану проти громадян вільного світу і створює міжнародні наслідки щодо безпеки глобальних морських шляхів".

Раніше того самого дня представник пов'язаних з Іраном хуситів Ях'я Сареа заявив у неділю, що група атакуватиме всі кораблі, які належать або керовані ізраїльськими компаніями, або несуть ізраїльський прапор.

У заяві йдеться про те, що збройні сили Ємену оголошують, що тепер вони будуть атакувати такі типи кораблів:

Кораблі під прапором "сіоністського утворення".

Судна, експлуатовані ізраїльськими компаніями

Судна, що належать ізраїльським компаніям

Також збройні сили Ємену закликали "всі країни зробити наступне":

Відкликати своїх громадян, які працюють у складі екіпажів на цих кораблях.

Уникати транспортування та експлуатації цих суден.

Повідомити іншим кораблям, щоб вони трималися подалі від цих суден.

Це означає, що хусити будуть націлені на судна, які не тільки плавають під ізраїльським прапором, а й перевозять вантажі, що належать ізраїльтянам або навіть частково належать ізраїльтянам.

Хусити, які з 2015 року ведуть війну, перетворилися на велику військову силу на Аравійському півострові, маючи у своєму розпорядженні десятки тисяч бійців і величезний арсенал балістичних ракет і озброєних безпілотників. Угруповання контролює північ Ємену і його узбережжя Червоного моря.

Нагадаємо, наприкінці жовтня американські ЗМІ повідомили, що хусити намагалися вдарити ракетами по кораблю Військово-морських сил США USS Carney біля узбережжя Ємену. Американський корабель перехопив кілька снарядів, а до цього знищив кілька безпілотників.