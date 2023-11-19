У РФ дружини мобілізованих зажадали повернути чоловіків: влада провела з ними бесіду

Родичі російських мобілізованих хотіли влаштувати мітинги в кількох містах. В одному з них чиновники послалися на "порушення принципу законності" акцій.

У Новосибірську влада не дозволила провести мітинг дружинам російських мобілізованих, які вимагають повернення своїх чоловіків з України. Замість цього з ними поговорили місцеві чиновники, однак журналістів на зустріч не пустили. Про це повідомляє "Настоящее время".

19 листопада родичі російських мобілізованих вирішили влаштувати мітинги в кількох містах, однак жоден із подібних заходів не погодили. У мерії Новосибірська, наприклад, відмовили в проведенні згаданої акції, пославшись на "порушення принципу законності".

Через деякий час захід все ж погодили у форматі зборів у будинку культури, повідомляє видання "Кур'єр. Среда". За інформацією авторів публікації, на зборах було приблизно 30 осіб, при цьому поліціянтів і держчиновників виявилося більше, ніж родичів російських мобілізованих.

Вхід дозволили тільки через металошукачі. Мобілізованих та їхніх родичів оглядали всередині приміщення: вміст сумок, написи на плакатах.

"Більша частина родичів не хоче розмовляти зі ЗМІ, — зазначали автори публікації. — Усі в заляканому стані, поліція перевіряє, що на плакаті в кожного".

Учасниці зборів у ДК Новосибірська сказали, що не вірять у те, що після цієї зустрічі чиновники врахують їхні вимоги. Родичі мобілізованих у лавах окупаційного угруповання, що воює в Україні, намагаються домогтися граничного терміну перебування на війні — 1 рік, а також звільнення всіх поранених. На додачу до всього, висувається вимога розширити список захворювань, за наявності яких не братимуть в армію.

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