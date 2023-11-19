Їхав довше, ніж воював: українські прикордонники взяли в полон військового ЗС РФ із Хабаровська

Прикордонники зазначають, що полоненого росіянина мобілізували в жовтні цього року і до України він добирався довше, ніж воював.

Бійці Державної прикордонної служби України взяли в полон російського військового з Хабаровська. Відстань між Хабаровськом і Донецькою областю, де він потрапив у полон, — 8,915 км. І, як зазначають українські прикордонники, хабаровчанин довше добирався до театру воєнних дій, ніж воював. Про це повідомляють у Прикордонній службі.

Повідомляють, що хабаровчанина взяли в полон на одному з бахмутських флангів, коли ЗС РФ намагалися прорвати рубіж оборони.

Бійці Краматорського прикордонного загону відбили атаку противника і взяли в полон контрактника російської армії.

Група піхоти противника атакувала одну з вогневих позицій прикордонного підрозділу рано-вранці. По ворогу було відкрито вогонь на ураження.

"У ході стрілецького бою двох загарбників вбито, решта нападників розбіглися. Надалі, під час обстеження переднього краю, охоронці кордонів виявили та захопили одного військовослужбовця з Росії", — зазначають прикордонники.

Російський військовий із Хабаровська, взятий у полон під Бахмутом Фото: ДПСУ

Полоненим виявився новий контрактник, який призвався до військової частини з Хабаровського краю на початку жовтня цього року.

"При цьому більшу частину своєї служби окупант із далекого сходу добирався до театру бойових дій. Фактично загарбник не встиг злізти з поїзда, і одразу був відправлений на штурм, результат якого відомий", — повідомили прикордонники.

Судячи з опублікованого фото, при собі російський військовий мав військовий квиток і два шеврони: з Ісусом, і з зображенням Сергія Лаврова.

Нагадаємо, раніше родичі російських мобілізованих хотіли влаштувати мітинги в кількох містах, вимагаючи повернути своїх рідних додому.

У Новосибірську влада не дозволила провести мітинг дружинам російських мобілізованих, які вимагають повернення своїх чоловіків з України. Замість цього з ними поговорили місцеві чиновники. Захід зрештою відбувся в місцевому будинку культури, причому на збори прийшло більше поліцейських, ніж родичів російських військових.