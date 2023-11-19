"Без рук, без ніг, без чогось ще": окупант — про втрати ЗС РФ під Авдіївкою (відео)

За словами російського військового, у Ростові-на-Дону поранених уже доводиться розміщувати в цивільних лікарнях, а деяких кладуть на підлогу в коридорі. Везуть і "чимало" загиблих.

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Окупаційне угруповання російських військ зазнає значних втрат на Авдіївському напрямку. Про це повідомляє Головне управління розвідки України, яке опублікувало запис телефонної розмови, імовірно, російського солдата.

За словами російського військового, у Ростові-на-Дону поранених уже доводиться розміщувати в цивільних лікарнях, а деякі сплять на підлозі в коридорі.

Бесіда представника окупаційних військ рясніє обсценною лексикою

"Народу багато, пацанів, бл**ть, взагалі везуть машинами щодня. Так, п***ець [жах], я ж у цивільній лікарні лежу, бл*ть, тому що, там усе забито, на*уй [зовсім]. У три поверхи, бл*ть, усі лежать без рук, без ніг, без чогось іще, на*уй [зовсім], хто з чим", — говорить чоловічий голос, імовірно, російського військового на опублікованому аудіозаписі.

З його слів, поранених і загиблих російських окупантів щодня привозять на "Камазах". Їх "чимало".

"Сюди везуть здебільшого авдіївських із різних сторін..." — ідеться в публікації.

Нагадаємо, що у зведенні британської розвідки розповіли, як зміниться ситуація на фронті цієї зими. Найскладніші наземні бойові зіткнення відбуватимуться на Куп'янській осі, в районі Авдіївки, а також на лівобережжі Дніпра в Херсонській області. На згаданих напрямках жодна зі сторін не має переваги.

Також повідомлялося, що в районі Авдіївки загинув український марафонець Сергій Іваненко.