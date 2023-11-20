Невідомий БПЛА атакував Москву: силовики перекрили шосе через уламки дрона, деталі (відео)

Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що російська протиповітряна оборона знищила безпілотник над міським округом Електросталь. Міноборони РФ підтверджує інформацію про атаку БПЛА та традиційно звинувачує Україну.

Ввечері 19 листопада у Російській Федерації заявили про атаку БПЛА по об'єктах на території Москви та Московської області. Про це повідомили в Міністерстві оборони Росії в Telegram.

"19 листопада о 23:20 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Москви та Московської області", — йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві РФ зазначило, що російські засоби протиповітряної оборони нібито перехопили безпілотник над територією Московської області.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що атаку дрона було нібито відбито в міському окрузі Електросталь. За його словами, безпілотник летів на Москву.

"На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", — наголосив він.

У росЗМІ показали знищення дрона над Богородським округом у Підмосков'ї. Журналісти розповіли, що уламки дрона впали на Горьківське шосе в районі Старої Купавни, попередньо уламки зачепили одну з машин.

Станом на 2:00 мск дорогу в районі Старої Купавни було перекрито, розповіло російське видання. Зокрема, уламки дрона лежати на асфальті, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 16 листопада губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив про нібито обстріл Суджанського району. Росіянин звинуватив Україну в атаці. З його слів, прильоти були зафіксовані біля села Мартинівка.

Того ж дня стало в росЗМІ заявили про те, що українські бійці нібито вперше атакували РФ за допомогою безпілотних літальних апаратів Columba. Журналісти стверджували, що це нібито іспанські БПЛА, проте за даними відкритих джерел, ці дрони виробляють в Україні.