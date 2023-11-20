Могли постраждати ЗС РФ: у Мелітополі біля аеродрому прогриміли вибухи, — Федоров (відео)

За словами чиновника, потужні вибухи чули в кількох районах окупованого міста. Федоров немає відомостей про поранених або ліквідованих росіян, але припускає, що міг постраждати військовий об'єкт ЗС РФ.

У неділю, 19 листопада, у Запорізькій області, на території тимчасово окупованого Мелітополя, було чути вибухи. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі 19 листопада.

"Щойно вибух у тимчасово окупованому Мелітополі. Деталі пізніше", — написав чиновник.

Подробицями події Іван Федоров поділився в ефірі національного телемарафону 20 листопада. Він зазначив, що вибухи було чітко чути в районі Нового Мелітополя, а також у центральній частині населеного пункту.

"Саме в Новому Мелітополі, впритул до нього, розташований наш військовий аеродром, той, який ворог перетворив на свою військову частину. Також саме там учора були вибухи", — сказав Федоров.

За словами мера, внаслідок події могли постраждати російські військовослужбовці. Водночас чиновник підкреслив, що наразі він не має даних про вбитих або поранених окупантів.

Іван Федоров повідомив про вибухи в районі аеродрому в Мелітополі

Нагадаємо, 16 листопада російські медіа повідомили, що в окупованому Мелітополі було знайдено загадкову могилу, в якій, як стверджується, поховано 17 моряків Чорноморського флоту Росії. Інформацію про стихійне поховання поширили місцеві комунальники, які копали братські могили.

Раніше, 14 листопада, Іван Федоров зазначив, що на окупованій території Запоріжжя окупанти "страждають" від регулярних прильотів, унаслідок яких їхній кількісний склад скорочується. Зокрема, він згадав про вибухи 14 листопада.