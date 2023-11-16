"Ходить багато чуток": в Мелітополі виявили загадкову могилу 17 моряків РФ, — соцмережі

Інформацію про стихійне поховання поширили місцеві комунальники, які копали на одному з місцевих кладовищ братські могили для росіян, які загинули на Запорізькому напрямку.

Related video

В окупованому Мелітополі на Запоріжжі знайшли загадкову могилу. Там було таємно поховано 17 моряків Чорноморського флоту. Про це повідомляє російський телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

Як пише паблік, інформацію про стихійне поховання поширили місцеві комунальники, які копали на одному з місцевих кладовищ братські могили для бійців, які загинули на Запорізькому напрямку фронту.

Важливо

"Загинув екіпаж, а МО мовчить": росЗМІ назвали загиблих унаслідок удару по заводу в Севастополі

"Копали кілька великих могил та натрапили на дивне поховання, без розпізнавальних знаків взагалі. Там були тіла. Усі – у формі моряків, які на Чорноморському флоті носять. Без документів, тому де служили і так далі, поки що незрозуміло. З'ясовуємо", — розповів "табакерці" офіцер, який перебуває в Мелітополі.

Він зазначив, що тіла були з травмами як після ракетних обстрілів.

"Я точно не знаю, за руку не ловив, але ходили чутки, що деяких загиблих російських солдатів відвозили "на материк". Щоб паніки не було, могил, щоб багато ворог не зафіксував і не використав у своїй пропаганді. Можливо, це саме той випадок. А то у нас багато чуток ходить, наприклад, кажуть, що під час удару по Севморзаводу свого часу мало не екіпажі БДК та підводного човна загинули. А це точно понад 17 людей", — розповів співрозмовник пабліку.

Нагадаємо, що у Криму за загадкових обставин загинули 19 військових ЗС РФ. Невідомі пробралися в казарму, де спали бійці, та пустили туди "сильний газ нервово-паралітичної дії".

Раніше повідомлялося, що український кабан "вполював" російську ДРГ на кордоні з Білоруссю. Один з окупантів загинув, оскільки диверсанти не відстрілювалися, щоб не "засвітитися".