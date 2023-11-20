Мобілізація в Україні у грудні: кому загрожує призов та хто має відстрочку

Верховна Рада ухвалила зменшення мінімального віку призовників без військового досвіду, але закон ще не набрав чинності.

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію населення. У тому, кому нині загрожує призов та хто має відстрочку, розібрались журналісти OBOZ.UA.

Мобілізація в Україні: кого можуть призвати у грудні?

В період загальної мобілізації можуть призивати чоловіків віком 18-60 років. Проте чинним законодавством встановлено, що українців у віці 18-27 років не можуть примусово мобілізовувати, якщо вони не проходили строкову службу.

У травні Верховна Рада знизила граничний вік до 25 років, але закон ще не був підписаний президентом Володимиром Зеленським та не набув чинності.

Отже, у грудні можуть призвати українців:

віком 27-60 років, які є придатними або обмежено придатними;

віком 18-27 років, які є придатними або обмежено придатними, якщо вони перебувають у запасі або здобули військову освіту;

віком 18-60 років, які є придатними або обмежено придатними та вступили на військову службу за контрактом;

віком до 60 років, які були зняті з військового обліку;

віком 18-60 років, які були виключені з військового обліку, якщо вони не мають відстрочки та не вчинили тяжких злочинів.

Мобілізація в Україні: хто має право на відстрочку?

Відстрочка від мобілізації надається за рішенням районних призовних комісій. Підставами для цього можуть бути стан здоров’я, сімейні обставини, здобування освіти та продовження професійної діяльності.

Відстрочку за сімейними умовами надають призовникам, які:

є дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування;

утримують непрацездатних батьків (одного або обох), братів/сестер або осіб, які їх виховували;

мають одинокого батька або одиноку матір, які утримують двоє чи більше неповнолітніх дітей — до досягнення старшим з них повноліття та тільки за умови офіційного працевлаштування;

мають дитину, яка втратила матір або виховується без неї за рішенням суду;

мають двох або більше дітей;

мають дитину або дружину з інвалідністю;

мають вагітну дружину.

Якщо у родині призивають одночасно двох синів, один з них може отримати відстрочку до звільнення іншого у запас. Відстрочку через стан здоров’я українці отримують після медичного огляду. Для цього чоловіка мають тимчасово визнати непридатним до проходження служби.

Також право на відстрочку мають студенти. Йдеться про:

здобувачів професійної освіти;

здобувачів фахової передвищої та вищої освіти;

асистентів-стажистів;

аспірантів;

докторантів.

Однак відстрочка надається лише тим, хто навчається на денній або дуальній формі. Тобто студентів "заочки" можуть мобілізовувати.

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