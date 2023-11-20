Родичі військових РФ перестали вірити в "СВО", — Міноборони Британії (фото)

Російські дружини та матері можуть протестувати проти умов служби своїх близьких лише в Інтернеті. Законодавство не дозволяє родичам військових ЗС РФ об'єднуватися "у впливову лобістську силу", розповіли в розвідці.

Дружини російських військових провели, ймовірно, першу публічну вуличну акцію протесту в Москві після початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії у X (Twitter).

"7 листопада 2023 року дружини російських солдатів, які перебувають у військовій частині, провели, мабуть, першу публічну вуличну акцію протесту в Москві після вторгнення в Україну", — йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві Британії зазначили, що на Театральній площі протестувальники розгорнули лозунги з вимогою відвести військових РФ подалі від лінії фронту. Поліція розігнала акцію протесту, попри це, вимова протестувальників привернула увагу.

У британській розвідці розповіли, що з лютого 2022 року в соцмережах щодня з'являється інформація про російських дружин та матерів, які в Інтернеті протестують проти умов служби їхніх близьких. Проте російське законодавство не дозволяє родичам російських військових об'єднуватися "у впливову лобістську силу, як це робили солдатські матері під час афгано-радянської війни 1980-х років".

"Вочевидь нескінченно тривале бойове розгортання особового складу без ротації все частіше розглядається як нежиттєздатне як самими військами, так і їхніми родичами", — додали в Міноборони Британії.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування "Левада-центра" від 1 листопада більшість громадян Російської Федерації готові підтримати Володимира Путіна, якщо він оголосить про закінчення воєнних дій. Зокрема, 55% респондентів вважають, що потрібно почати мирні переговори, тоді як 38% — виступають за продовження бойових дій.

15 вересня керівник комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов розповів, що до завершення бойових дій в Україні не передбачена ротація мобілізованих росіян. Проте, з його слів, їм належить відпустка за кожні шість місяців на службі.