"Ротація не передбачена": у Держдумі заявили, що до кінця війни не відпустять мобілізованих

За словами керівника комітету з оборони Андрія Картаполова, росіяни повернуться додому після завершення т.зв. "СВО". Але мобілізованим належить відпустка за кожні пів року війни.

Related video

Повернення росіян, мобілізованих восени 2022 року, не передбачається до завершення бойових дій в Україні. Таку заяву зробив керівник комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов в інтерв'ю "Лента.ру".

"Вони повернуться додому після завершення спеціальної військової операції, — заявив Картаполов. — Ротація ніяка не передбачена. Їм належить відпустка за кожні шість прослужених місяців".

За словами російського чиновника, мобілізовані зараз перебувають у відпустці.

Раніше губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявляв, що просив президента і міністра оборони РФ провести ротацію мобілізованих. За його словами, російські військовослужбовці перебувають в Україні вже протягом 11 місяців і їм "безумовно потрібна ротація".

Зі свого боку, депутат Держдуми Андрій Гурульов заявив, що не бачить, шляхом чого можна було б проводити ротацію, оскільки, за його словами, нової мобілізації точно не буде, а наразі триває набір контрактних службовців.

Гурульов вважає, що нова хвиля мобілізація буде неефективною, і економіка РФ втратить робочі руки.

Нагадаємо, що, за даними Генштабу ЗСУ, у РФ незабаром почнеться масова мобілізація: призвати мають до 700 тисяч осіб.

Також повідомлялося, що ФСБ звинуватила колишнього американського дипломата в зборі даних про мобілізацію.