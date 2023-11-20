У Верховній Раді готують великий законопроєкт щодо мобілізації: подробиці

У новому законопроєкті пропонується запровадити додаткові підстави для звільнення військовослужбовців, змінити перелік тих, хто має право на відстрочку, а також розширити список осіб, які можуть бути поставлені на військовий облік.

В Україні готують до реєстрації великий законопроєкт, який передбачає зміни правил мобілізації, військового обліку та проходження служби в армії. Про це написала народна депутатка України та заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла у Facebook 20 листопада.

Звільнення військовослужбовців

У документі прописані додаткові підстави для звільнення військових під час дії воєнного стану:

за власним бажанням для громадян інших країн та осіб без громадянства;

у зв'язку зі звільненням з полону (крім тих, хто добровільно здався в полон);

у зв'язку з достроковим розірванням контракту для курсантів жіночої статі;

у зв'язку з наявністю інвалідності I або II групи;

у зв'язку з проведенням організаційних заходів у розвідорганах, СБУ, УДО.

Відстрочка від військової служби

У законопроєкті йдеться про право на відстрочку від призову на військову службу для педагогів, які працюють у закладах фахової передвищої освіти.

Щодо осіб, які здобувають передвищу та вищу освіту, у Раді пропонують усунути можливість ухилення від призову шляхом здобуття другої, третьої передвищої або вищої освіти.

Також зменшується перелік осіб, які можуть отримати відстрочку для догляду за особою з інвалідністю I та II групи або такою, що потребує постійного догляду, до членів сім'ї першого ступеня споріднення (батьки та батьки чоловіка (дружини), діти, діти чоловіка (дружини), у тому числі усиновлені). Особи, які перебувають у шлюбі з людиною з інвалідністю III групи, втрачають право на відстрочку.

При цьому особи з інвалідністю за бажанням можуть отримати право на проходження військової служби, попри наявність підстав для відстрочки від призову за мобілізацією.

Військовий облік

У новому законопроєкті йдеться про розширення переліку осіб, які беруться на військовий облік. До їх числа можуть увійти:

особи, які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

особи, яких було засуджено за вчинення кримінального правопорушення до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі зі звільненням від відбування покарання;

особи, яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (середнього начальницького) складу або які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу.

Інші питання, пов'язані з мобілізацією, обліком і службою в армії

Поточна версія законопроєкту також передбачає:

нова додаткова відпустка для звільнених з полону військовослужбовців зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів. Нововведення не стосується тих, хто відмовився від подальшої служби та бажає звільнитися.

нові обов'язки для військовозобов'язаних щодо обов'язкового проходження медичного огляду та лікування згідно з рішенням військово-лікарських комісій, а також наявності при собі військово-облікових документів для надання на вимогу представників ТЦК та СП.

скасування заборони на надання відомостей про реєстрацію місця проживання або перебування призовниками, військовозобов'язаними та резервістами під час укладення трудового договору;

уточнення обов'язків місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій щодо мобілізації.

уточнення порядку прибуття військовозобов'язаних і резервістів до ТЦК і СП під час мобілізації, зокрема, на підставі спільного розпорядження керівника місцевої державної адміністрації (військової, військово-цивільної) та керівника ТЦК і СП або розпорядження керівника ТЦК і СП;

отримання Кабміном повноважень затверджувати Порядок організації проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період на заміну внутрішнім директивним документам ЗСУ;

уточнення порядку присвоєння військового звання "рекрут";

запровадження окремого військового обліку військовозобов'язаних і резервістів розвідувального органу Міноборони України та надання права цьому органу призивати на військову службу за мобілізацією військовозобов'язаних і резервістів, які проходили військову службу в розвідувальному органі.

Нагадаємо, 19 листопада командир 1 штурмового батальйону, 3 ОШБр ЗСУ Петро "Ролло" Горбатенко заявив, що лави ЗСУ потрібно поповнювати молодшими військовозобов'язаними, а не 50-річними чоловіками, які мають хронічні захворювання.

Раніше, 17 листопада, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголосив, що питання мобілізації в умовах війни справді є нагальним і на фронті необхідні люди, проте ті, які готові воювати.