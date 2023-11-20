ЗС РФ застосовують заборонені міни ПОМ-2, — Тарнавський про ситуацію на фронті

За добу російські окупанти завдали авіаційний та ракетний удари, провели 29 бойових зіткнень та здійснили 544 артобстріли на Таврійському напрямку, розповіли в командуванні.

Збройні сили Російської Федерації застосовують заборонені міжнародними угодами протипіхотні міни на території України. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму Telegram.

"Російські окупанти продовжують застосування на території України заборонених міжнародними угодами протипіхотних мін, зокрема ПОМ-2", — сказав Олександр Тарнавський.

Він зазначив, що на Таврійському напрямку російські військові за добу завдали авіаудар, ракетний удар, провели 29 бойових зіткнень та здійснили 544 артобстріли. Тоді як українські бійці тримають оборону на Авдіївському напрямку, а на Мелітопольському — триває ведення наступальної операції.

Втрати ворога на Таврійському напрямку

Зі слів Олександра Тарнавського, загальні втрати окупантів склали 283 особи. Також троє військових РФ здалися в полон.

Крім цього, українські військові уразили вісім одиниць військової техніки ворога, а саме:

ББМ;

чотири безпілотні літальні апарати;

три автомобілі.

Також було знищено склад боєприпасів.

ПОМ-2: що відомо

Радянська протипіхотна міна осколкова натяжної дії ПОМ-2 призначена для виведення з ладу особового складу ворога. Вона встановлюється засобами дистанційного мінування. Після підриву заряду ураження завдається осколками, на які дробиться корпус. Час бойової роботи міни може становити від 4 до 100 годин, потім спрацьовує пристрій самоліквідації.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 19 листопада повідомили, що в Донецькій області російські військові вперше застосували касетні авіабомби. За інформацією росіян, авіабомби були модернізовані, зокрема їх зробили планувальними.

15 листопада спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун розповів, що російське командування готує нові загони для штурмів на Таврійському напрямку. Ворог використовує невеликі групи піхоти для штурмів, ця тактика спрямована на ускладнення роботи засобам ураження ЗСУ.