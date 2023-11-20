"Вимагає найсильнішої концентрації": у Зеленського заявили, що наступив важкий етап війни

Радник голови ОП Михайло Подоляк підтвердив, що у міжнародних відносинах з деякими країнами спостерігається "охолодження". Проте, з його слів, переговори з Росією призвели б лише до війни з ще трагічнішими наслідками.

В Україні панує "безпомилкове відчуття похмурості". Негативний настрій щодо швидкої перемоги у війні з Росією пояснюється низкою внутрішніх та зовнішніх факторів. Про це йдеться у матеріалі The Guardian від 20 листопада.

Журналісти зазначили, що у команді президента Володимира Зеленського виникла напруга, а також ходять чутки про "розбіжності" між ним і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Окрім того, літній контрнаступ Сил оборони зірвали мінні поля та укріплення, підготовлені ЗС РФ.

У матеріалі йдеться, що поки українці готують до зимових атак російських військ, оптимізм щодо скорого повернення Донбасу і Криму згасає. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що наступив важкий етап війни. Зі слів чиновника, він вимагає "найсильнішої й найважчої концентрації".

"Прояснімо, реальних переговорів немає. Все це була б оперативна пауза. Росія використала б це, щоб значно покращити свою армію, провести нову мобілізацію, а потім відновити війну з ще більш трагічними наслідками для України", — зазначив він.

Також радник визнав, що у відносинах України з багатьма незахідними державами сталося "охолодження".

"Це ускладнило створення ширшої коаліції підтримки України в боротьбі з Росією", — сказав він.

Однак конфлікт між Залужним та Зеленським представник ОП заперечив.

"Зеленський — його прямий начальник, конфлікту бути не може за визначенням", — підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, дружини російських військовослужбовців вийшли на протест з вимогою відвести їхніх чоловіків далі від лінії фронту. У Міноборони Великої Британії зазначили, що "нескінченно тривале бойове розгортання особового складу без ротації все частіше розглядається як нежиттєздатне".

20 листопада до України з неанонсованим візитом прибув голова Пентагону Ллойд Остін. Він розповів, що приїхав, щоб передати важливе повідомлення.