"Потребують спеціалістів": Міноборони уклало договір ще з однією рекрутинговою компанією

У відомстві розповіли, що це вже друга рекрутингова компанія, з якою укладено угоду. Війська потребують фахових спеціалістів, а люди мають чітко розуміти, в яку частину і на яку спеціальність вони йтимуть.

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова і співзасновник та СЕО Work.ua Артур Міхно підписали угоду про співпрацю в рамках проєкту "рекрутинг". Про це 20 листопада повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"Система сучасного підбору кадрів для Збройних Сил України має запрацювати якнайшвидше. Адже війська потребують фахових спеціалістів, а люди мають чітко розуміти, в яку частину і на яку військову спеціальність вони йтимуть. Рекрутингова компанія надаватиме послуги в інтересах армії безкоштовно", — зазначила Наталія Калмикова.

Артур Міхно зі свого боку зауважив, що його компанія готова запропонувати послуги для системного підходу щодо залучення військовозобов’язаних до лав Збройних Сил.

За даними відомства, це вже друга рекрутингова компанія, з якою Міноборони уклало угоду. Також міністерство продовжує перемовини з низкою інших учасників ринку працевлаштування.

Рекрутинг до ЗСУ

За словами заступниці міністра оборони Наталії Калмикової, в Україні буде запущено проєкт, який розрахований на залучення вмотивованих людей для служби в ЗСУ. Калмикова пояснила, що рекрутинг — залучення людей до служби.

"Ми звикли, що в нас є призови, що в нас є кадрові офіцери і наше завдання розширити можливість для людини, подивитися, які є вакансії від підрозділів. Які вміння, знання і досвід потрібні і зробити свій вибір".

Вона додала, що грошове забезпечення рекрутованого бійця не відрізнятиметься від забезпечення мобілізованого або того, хто підписав контракт.

Нагадаємо, 16 листопада повідомлялося, що у ВР запропонували призивати за письмовою згодою і звільнятися за бажанням. За словами нардепа Георгія Мазурашу, з людьми, які під погрозами й з примусу опинилися в лавах ЗСУ, пов'язано безліч проблем. Під час мобілізації письмове підтвердження готовності воювати має стати обов'язковою умовою.