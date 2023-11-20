Написані під копірку, а постять — бюджетники: ЗМІ дослідили коментарі росіян про війну в Україні

Більшість профілів не схожі на фейки або на ботів — у них щонайменше десятки друзів, є фото, на якому нерідко можна побачити букву Z або прапор Росії, заповнені сторінки, пише видання "Нова газета Європа".

У Росії продовжує процвітати індустрія провладних "тролів" і "копіпастерів" у соцмережах. За коментарями часто приховуються не боти, а реальні люди. "Нова газета Європа" дослідила понад мільйон постів на підтримку війни в Україні, які написали росіяни.

Так, співробітники видання за допомогою аналізу даних знайшли понад 600 тисяч провоєнних постів ВКонтакте, написаних за методичками зверху.

"Ми вивчили 1,3 мільйона постів "ВКонтакті" на підтримку війни в Україні. Майже половина написана під копірку, а викладають їх зазвичай бюджетники. Групи ідентичних постів майже завжди публікуються людьми з того самого регіону", — пише видання.

Написані під копірку

Автори публікації вивантажили понад 1,3 млн постів із провоєнними хештегами у "ВКонтакті" та проаналізували їх за допомогою машинного навчання. За найакуратнішими оцінками, майже половина з них (616 тисяч, або 45%) написані під копірку, тобто текст із точністю до слова збігається хоча б із двома іншими постами.

Як пише видання, такі пости зазвичай публікуються пачками, у середньому кількість постів із ідентичним текстом – 10 штук. Загальна кількість унікальних текстів, які користувачі копіювали, – 59 тисяч. Найбільша група однакових провоєнних постів, опублікованих в один день, яку вдалося знайти журналістам, — 775 штук. Їх розмістили 29 травня 2022 року, продовживши публікувати в наступні кілька днів, тому загальна їх кількість досягла 1140 постів. Вони містили наступний текст: "Вони зустрілися через 2 місяці. Весь цей час нічого не знали один про одного. Сім'ї Маріуполя, які розділили українські обстріли, об'єднують добровольці. #своихнебросаем#времяпомагать#мывместе#Zамир".

Після цього тексту йшов хештег ЕР з номером чи назвою регіону (наприклад, #ЕРЛеноблість або #ЕР01).

Усього провоєнні пости з вибірки "Нової газети Європа" писали 102 тисяч користувачів. З них однакові пости – 26 тисяч.

Більшість цих профілів, пише ресурс, зовсім не схожі на фейки або на ботів — у них щонайменше десятки друзів, є фото, на якому нерідко можна побачити букву Z або прапор Росії, заповнені сторінки.

Також журналісти перевірили, чи пишуть ці користувачі однотипні коментарі. Виявилося, що так робить 6%.

Рекордсмени провоєнних постів бюджетники

Журналісти встановили, що є люди, які опублікували тисячі провоєнних постів за півтора роки від початку повномасштабного вторгнення. Переможцем за цим параметром став муніципальний депутат міста Волгограда від "Єдиної Росії" Володимир Большаков, який опублікував 9574 пости на підтримку війни.

За словами координатора Free Russia Foundation Антона Михальчука, якщо така активність — це не фабрики тролів, то швидше за все бюджетники.

"За такими повідомленнями, що повторюються, можна побачити саме бюджетників: вони всі однаково пишуть пости з привітаннями, зі згадками якихось чиновників, — пояснює він.

Аналіз постів росіян показав, що частка бюджетників серед авторів провоєнних постів (серед них місце роботи заповнювали близько третини користувачів) у рази більша, ніж серед авторів випадкових постів — контрольної групи, з якою журналісти порівнювали свої дані. У бюджетних установах працюють 67% копіпастерів, 51% авторів унікальних провоєнних постів та лише 15% — серед авторів випадкових постів.

Така кількість бюджетників навіть серед авторів унікальних постів, що не повторюються в інших користувачів, дозволяє припустити, що багато з них теж були написані за вказівкою "зверху".

"Ми перевірили частоту публікації постів "під копірку" та унікальних постів. І ті та інші пости рідко пишуть у вихідні, причому з однаковими постами ця різниця особливо помітна. Це дає додатковий аргумент на користь того, що написання провоєнних постів — це, швидше, частина роботи, ніж особиста ініціатива", — дійшли висновку автори публікації.

Видання пише, що вони спробували зв'язатися у "ВКонтакті" із 60 авторами скопійованих постів. Більшість із них прочитали повідомлення та проігнорували його, кілька людей відповіли "ні" на запитання про те, чи отримували вони інструкції про публікації у "ВКонтакті", а кілька людей одразу заблокували журналістів.

Найактивніший регіон

У кількості провоєнних публікацій з великим відривом всіх обійшов Кузбас (Кемеровська область): 76% кластерів однакових постів, специфічних для регіонів, написані користувачами звідти. Населення Кемеровської області у своїй становить лише 1,8% населення Росії.

Наприклад, у графіку кількість постів на день, що містять слово "денацифікація", можна побачити багато різких піків. Кожен пік — група однакових постів, всі з яких написані користувачами з Кемеровської області в один день.

"Деякі регіони явно перегинають", — каже джерело "Нової-Європи", близьке до адміністрації президента.

У таких випадках, на його думку, особиста ініціатива походить від губернатора суб'єкта. У випадку Кемеровської області — від Сергія Цивільєва.

Близьке до співробітників ПФР та Фонду соцстрахування Кузбасу джерело розповіло "Новій-Європі", що співробітників бюджетних організацій регулярно просять писати мотиваційні пости про армію та добровольців у "ВКонтакті" чи "Однокласниках":

"На зборах з робочих питань висувається пропозиція — написати пост у соціальній мережі, обов'язково з хештегами та патріотичним змістом. Надається перелік певних осіб, які включають добровольців чи героїв Кузбасу, яких слід за бойові досягнення. Як правило, приходить начальник відділення та озвучує це прохання, — розповідає джерело.

Хто за цим стоїть

Як розповів координатор Free Russia Foundation Антон Міхальчук, до повномасштабного вторгнення в РФвиділяли трьох основних організаторів пропаганди у ВКонтакті — це пригожинські фабрики тролів, АНО "Діалог" та адміністрація Кремля, а також "тролі" при регіональних департаментах інформаційної політики.

"Завданням департаментів інформаційної політики в регіонах було переважно позитивно підтримувати внутрішній порядок денний. Тролі мали завдання проводити інформаційні кампанії і розпалювати ненависть. Розумніші стратегії АП були спрямовані на підтримку рейтингу губернатора або на піар якогось кандидата, — каже він.

Анонімний керівник проєкту "Пастка кухаря", який досліджує ботів у коментарях у "ВКонтакті", каже, що регіональна активність "тролів" та "копіпастерів" змінилася не сильно, а ось абсолютна кількість коментарів зросла вдвічі-втричі — зараз це в середньому 20–25 тисяч на день, каже автор проекту.

Є підстави вважати, що у більшості регіонів працює одна й та сама компанія з Москви. Підвищення активності ботів та провладних облікових записів часто відбувається саме перед виборами. Це робиться ще й для замазування громадської думки, щоб люди не могли висловлювати свої справжні емоції та погляди. Швидше за все, на це будуть виділені й бюджети, там багатомільйонні суми. І чим більше грошей виділяється на таку роботу, тим гірший її результат, — підсумовує експерт.

Нагадаємо, що експрацівник "фабрики тролів" Пригожина відкрив деталі роботи підставних "жителів Донбасу". За словами експрацівника "фабрики тролів", росЗМІ особливим чином знімали "репортажі" про страждання місцевих жителів. Наприклад, щоб добитись реалістичності, "витискували" сльози.