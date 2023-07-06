Вичавлювали сльози: експрацівник "фабрики тролів" Пригожина відкрив деталі роботи підставних "жителів Донбасу"

За словами експрацівника "фабрики тролів", росЗМІ особливим чином знімали "репортажі" про страждання "жителів Донбасу". Наприклад, щоб добитись реалістичності, "витискували" сльози.

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Один з працівників компанії РІА "ФАН" з медіахолдингу Євгена Пригожина розповів, що "фабрика тролів" створювала відеоролики для росЗМІ, в яких головними героями виступали не реальні жителі Донбасу, а найняті люди. Вони плакали і говорили завчені репліки, ідеться у матеріалі опозиційного російського видання "Бумага".

Чоловік був свідком створення відео для росЗМІ. Він мав доступ до початкових записів, на яких, разом з голосами "героїв", чутно закадрові інструкції. Інструкції потрібні для того, щоб "герої" правильно діяли та говорили.

У сюжетах про "жертв ЗСУ" у більшості випадків грали підставні люди, стверджує росіянин. Вони говорили завчасно вивчені репліки, вичавлювали сльози. Паралельно прислухались до інструкцій оператора: говорили повільніше чи швидше або повторювали певні фрази, якщо була потреба.

Як ЗМІ Пригожина створювали репортажі з "жителями Донбасу"

Експрацівник відзначив, що до людей, які насправді були пов'язані з Україною, ставились насторожено — як до "потенційних шпигунів". Паралельно відбувалось ідеологічне "накачування" — лунали пропагандистські гасла, наприклад, "за нами правда" тощо.

Серед колег "троля" також були реальні учасники бойових дій на Донбасі. У нього складалось враження, що він працює на закритому "військовому підприємстві".

Які люди працювали у ЗМІ Пригожина

Зазначимо, днями стало відомо про ситуацію з медіахолдингом, яким володів Євген Пригожин. Спершу прогнозували, що низка підконтрольних електронних ЗМІ перейдуть до рук російського медіамагната Юрія Ковальчука. Однак згодом з'ясувалось, що власник ПВК "Вагнер" припинив роботу своїх медіа.

Нагадуємо, Євген Пригожин влаштував заколот проти Шойгу та Герасимова і рушив на Москву. При цьому вів за собою, як запевняв, 25 тис. "вагнерівців".

Заколот закінчився 26 червня — після цього екскухар Путіна мав перебратись до Білорусі, згідно з домовленостями, про які домовився президент Олександр Лукашенко.

Разом з Пригожиним до Білорусі мали перебратись і частина найманців ПВК "Вагнер": білоруські партизани запевняють, що вони вже навчають російських новобранців на одному з полігонів.