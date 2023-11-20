Розробляли з Генштабом: у МІУ назвали три рівні захисту енергосистеми від повітряних атак РФ

За даними Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України, різні об'єкти мають різні ступені захищеності, починаючи від габіонів і біг-бегів — від уламків дронів і ракет, і закінчуючи бетонними конструкціями та спеціалізованими спорудами — від ракет.

Уряд України спільно з Генеральним штабом Збройних Сил України реалізує комплекс заходів щодо захисту енергетичної інфраструктури від повітряних атак Росії. Про це стало відомо на зустрічі з послом США в Україні Бріджит Брінк, де представники профільних міністерств і відомств обговорили питання технічних рішень для різних рівнів захисту енергосистеми від можливих повітряних атак, передає пресслужба Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Глава агентства Мустафа Найєм розповів про три рівні захисту енергетики:

Перший рівень захисту — спорудження габіонів і біг-бегів. Ці конструкції призначені для захисту об'єктів від уламків дронів і ракет. На сьогодні Агенція відновлення України захистила таким чином 90 об'єктів у 21 області.

Другий рівень захисту — бетонні конструкції, що будуються навколо основної мережі "Укренерго". Вони призначені для захисту від атак дронів і, зокрема, "шахедів". Під захистом перебувають 22 підстанції й 63 автотрансформатори в 14 областях.

Третій рівень — захист від ракет. Він передбачає захист 22 підстанцій від прямого попадання найпотужніших ракет. Тут Агентство відновлення України працює спільно з НЕК "Укренерго". Усі проєктні рішення узгоджуються з Генеральним штабом ЗСУ та ДСНС.

Посол США в Україні наголосила на важливості цієї зустрічі в контексті збереження електроенергії та тепла в умовах агресивних дій з боку Росії.

"Ми працюємо 24/7, щоб допомогти зберегти світло, тепло та електроенергію в умовах варварських атак Росії. Важлива і продуктивна зустріч, щоб обговорити наші спільні зусилля для захисту енергосистеми цієї зими", — сказала Бріджит Брінк.

Нагадаємо, 14 листопада міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ЗС РФ не відмовилися від торішньої тактики масованих обстрілів України, але цього разу вирішили дочекатися "прийнятних" для себе умов.

Раніше, 6 листопада в Головному управлінні розвідки МО України також розповіли, коли ЗС РФ можуть завдати масованого удару по Україні. На думку представника ГУР Вадима Скібіцького, РФ може застосувати ракети різних типів або комбіновані удари з використанням ракет і БПЛА.