Армія Ізраїлю виявила 55-метровий тунель під лікарнею в Секторі Гази (відео)

Ізраїльські військові зазначили, що бойовики ХАМАСу цинічно використовували жителів Гази та пацієнтів лікарні "Аль-Шифа" як живий щит.

Військовослужбовці Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) виявили під лікарнею "Аль-Шифа" в Газі тунель, який тягнеться на 55 метрів під зруйнованим війною комплексом. Глибина тунелю становить близько 10 метрів. Відповідне відео було опубліковано 19 листопада пресслужбою ЦАХАЛу в соцмережах.

На кадрах видно вузький прохід із арковою бетонною покрівлею, що закінчується сірими дверима. За даними ізраїльських армійців, тунель під лікарнею закінчувався вибухостійкими дверима. Водночас терористи ХАМАСу заперечують, що тунелі розташовані в об'єктах цивільної інфраструктури, таких як лікарні.

"Терористична організація ХАМАС використовує цей тип дверей для того, щоб блокувати доступ ізраїльських сил до командних центрів і підземних об'єктів, які належать ХАМАСу", — йдеться в заяві представників ЦАХАЛу.

Глава пресслужби Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі розповів журналістам, що вхід знайшли, коли військовий бульдозер зніс зовнішню стіну лікарняного комплексу та виявив укріплену шахту з гвинтовими сходами, що спускаються на 10 метрів.

"Вона величезна, з металевими гвинтовими сходами, потім вона йде впродовж 55 метрів… і доходить до вибухостійких дверей", — сказав Хагарі, зазначивши, що війська поки не намагалися відчинити двері, побоюючись, що вони можуть бути заміновані.

За даними розвідки, тунель або роздвоюється, або там розташоване "велике приміщення для управління", додав офіцер.

Також Хагарі повідомив, що коли ізраїльські сили увійшли на територію лікарні, то виявили білий пікап Toyota, в якому були РПГ, вибухівка, гранати й автомати АК-47. За його словами, цей пікап ідентичний до тих, які використовували бойовики ХАМАСу під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

"Уже кілька тижнів ми розповідаємо світові про те, як цинічно ХАМАС використовує жителів Гази та пацієнтів лікарні "Аль-Шифа" як живий щит", — підкреслили ізраїльські військові.

Нагадаємо, голова ізраїльської Ради національної безпеки Цахі Ханегбі 17 листопада заявив, що Армія оборони Ізраїлю досягла всіх цілей, які були поставлені перед початком операції в Секторі Гази, але зупинятися вони не збираються. За його словами, ізраїльські військові сповнені рішучості довести цю битву до кінця.