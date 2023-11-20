Броньовик-камікадзе: окупанти застосували на полі бою МТ-ЛБ, начинений тротилом

Експерти зазначають, що подібна тактика свідчить про технологічно відсталу армію, яка не володіє потужними повітряними силами для подолання укріплених позицій. Наприклад, терористи ІДІЛ також користувалися свого часу автомобілями з вибухівкою.

Російські окупанти застосували на полі бою на Авдіївському напрямку бронетранспортер МТ-ЛБ, який, імовірно, був начинений значною кількістю вибухівки. Оглядачі Army Recognition з цієї нагоди 20 листопада написали, що цей інцидент свідчить про те, на що готові піти російські солдати в спробах подолати укріплені позиції українських військ, пожертвувавши бронемашиною, начиненою значною кількістю вибухівки.

"Ця подія стала третім задокументованим випадком використання машини-камікадзе, також званої саморобним вибуховим пристроєм (VBIED), під час триваючого конфлікту в Україні", — зазначили вони.

Експерти також припустили, що організація таких атак машин-камікадзе з використанням переобладнаної техніки, схоже, стає все більш поширеною тенденцією в російських військах.

При цьому це відбувається на тлі дефіциту бронетехніки у росіян. Зокрема, на полі бою були помічені стародавні БТР-50, БТР-90 і танки радянської епохи, такі як Т-55 і Т-62.

Фахівець з VBIED Хьюго Кааман зазначив, що застосування замінованих автомобілів зазвичай асоціюється з технологічно відсталими військами, які не мають потужної авіації, здатної ефективно вражати укріплені позиції та важку техніку. Наприклад, терористи ІДІЛ також використовували автомобілі з вибухівкою, якими вони атакували колони техніки.

І хоча у Росії є військово-повітряні сили, стратегічні дії України змушують їх діяти на відстані від поля бою, що зрівнює шанси протиборчих сторін на землі.

Нагадаємо, у червні 2023 року російські окупанти вперше з початку повномасштабного вторгнення застосували так званий танк-камікадзе, відправивши в бік позицій бійців ЗСУ радянський Т-55 нашпигований вибухівкою.