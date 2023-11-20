Росіян під Авдіївкою – все більше. Чому для ворога так важливе це місто

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Авдіївка

Важкі бої північніше Красногорівки, пд-зх від Веселого, біля Степового та на Ясиноватському провулку.

Напрямки різні, але є спільни риса одна — бої тривають навколо всього міста як з півночі, так і з півдня.

Успіхи ворог мав у районі Новокалинового, західніше Камʼянки та на Ясиноватському провулку.

Район АКХЗ — трохи втратили на підступах, але некритично. Ворог все так само продовжує вбиватися об нашу оборону.

Район Степового — зустрічні бої. Наші кусають окупантів контратаками. Навіть є невеличкі успіхи у плані посування ЛБЗ та розширення сірої зони у бік ворога.

Авдіївський коксохім - під вогнем Фото: З відкритих джерел

При цьому, ворог продовжує кидати у бій резерви, а також концентрувати нові — в Ясиноватій, Новоселівці Другій, Красногорівці та Новобахмутівці.

Наші-то виявляють цей двіж у ближніх тилах, але накрити все неможливо. Занадто багато окупантів. Як тарганів на кухні у гуртожитку.

Ворог дуже хоче захопити Авдіївку та Марʼїнку, щоб відсунути фронт подалі від Донецька.

Бої за ці два міста тривають десятий рік. Тому вони мають особливе значення для нас.

Час покаже, як завершиться цей епізод великої війни.

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