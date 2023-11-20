Візит голови Пентагону в Київ: що відомо про зустріч Остіна та Зеленського (фото)

Українські експерти вважають, що Ллойд Остін приїхав в Україну напередодні засідання "Рамштайн", щоб відобразити рівень відносин між Україною та США, й чекати поганих новин не варто.

Міністр оборони США Ллойд Остін у понеділок, 20 листопада, прибув у Київ із візитом і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським на тлі "вирішальних місяців" війни, про що повідомив у соцмережі X (колишній Twitter). Фокус зібрав усе, що відомо на цей момент про мету зустрічі Остіна та Зеленського.

За заявою Остіна в мережі, він зустрічається з президентом Володимиром Зеленським у Києві, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполученими Штатами України.

"Ми разом із нашими союзниками та партнерами продовжуватимемо підтримувати нагальні потреби України на полі бою і довгострокові оборонні потреби", — написав Остін.

Остін зустрівся із Зеленським

Візит очільник Пентагону не анонсував із міркувань безпеки. Як прокоментували його у виданні The Washington Post, на тлі занепокоєння щодо військового фінансування США, попри зростання опозиції республіканців у Конгресі та ситуацію на фронті, голова Пентагону запевнив у непохитній підтримці України.

Ситуація з американською допомогою Україні

"Президент Байден стикається з дедалі складнішими проблемами щодо отримання політичної підтримки, особливо серед республіканців у Палаті представників, для підтримки величезного рівня підтримки, яка допомогла Україні стримати російські сили вторгнення", — пишуть у виданні.

У вересні республіканці Палати представників позбавили законопроєкту про тимчасові витрати на нову допомогу Україні, запропонований президентом США Джо Байденом. А минулого тижня Конгрес ухвалив ще один тимчасовий захід щодо витрат, також без нової допомоги Україні чи Ізраїлю.

У матеріалі також ідеться про те, що Сполучені Штати надавали найбільшу одноосібну підтримку Україні (понад 40 мільярдів доларів) під час її війни з Росією.

Візит Остіна, запевняє джерело, також має на меті дати сигнал про те, що американська підтримка не буде підірвана війною Ізраїлю з бойовиками ХАМАСу в Газі.

"Але останніми тижнями всесвітня увага значною мірою переключилася на конфлікт на Близькому Сході, і в Києві зростає занепокоєння проблемами підтримки Заходу, а також перспективою того, що деякі прихильники можуть спробувати змусити Зеленського розпочати переговори з Москвою", — зауважує The Washington Post.

Зеленський та інші українські високопосадовці впевнені, що будь-які територіальні поступки президенту Росії Володимиру Путіну будуть лише винагородою за його воєнну агресію, підриватимуть міжнародне право та поставлять під загрозу союзників Сполучених Штатів із НАТО, особливо на східному фланзі, — але не дадуть надійної гарантії майбутнього мир.

Законодавці США висловили рішучу двопартійну підтримку Ізраїлю, але розділилися щодо майбутньої допомоги Україні.

Офіційні особи Пентагону заявили, що зараз "вимірюють" допомогу Україні, оскільки запас доступних засобів скорочується. Київ також покладається на допомогу США для свого державного бюджету на додаток до постачання зброї та іншої військової підтримки.

У статті, опублікованій у The Washington Post минулого тижня, Байден стверджував, що нестабільність у Європі зрештою притягне Сполучені Штати, як це було в минулому.

"Тому наша відданість Україні сьогодні — це інвестиція у власну безпеку. Це запобігає ширшому конфлікту завтра", — написав він.

У Пертагоні запевнили в допомозі Україні від США Фото: Відкриті джерела

Що кажуть у Пентагоні

Попри виклики, що зростають, офіційні особи, які присутні в Києві разом із Остіном, заявили, що Сполучені Штати зможуть продовжувати надсилати допомогу, включно зі зброєю великої дальності й артилерійськими боєприпасами.

"Це дві армії, які стикаються з двома різними видами боїв", — сказав високопоставлений чиновник оборони журналістам перед прибуттям Остіна в Київ щодо спільних вимог Ізраїлю та України.

"Існують певні збігию Але там, де є збіги в певних видах боєприпасів… немає жодного зменшення можливостей", — сказав чиновник на умовах анонімності.

Офіційні особи Пентагону також сподіваються під час свого візиту дізнатися більше від українських лідерів про те, як розвиватиметься їхня стратегія проти Росії зараз, коли настає зима, що знаменує потенційний поворотний момент у контрнаступі, який не зміг досягти очікуваних успіхів у відвоюванні окупованих територій.

Представники США також заявили, що очікують, що Росія використає зиму для перегрупування своїх сил і завдасть ударів по українських електростанціях та іншій цивільній інфраструктурі, як це було минулої зими.

Візит напередодні засідання "Рамштайн": на що очікувати Україні

Варто зазначити, що міністр оборони США цього тижня проведе 17-те засідання Контактної групи з оборони України, що відбудеться 22 листопада. Цього разу захід пройде у форматі відеоконференції. Анонсована тема зустрічі — подальша військова підтримка України в короткостроковій і довгостроковій перспективі.

Як Фокус повідомляв раніше, політичний аналітик Олександр Кочетков впевнений, що від неоголошеного візиту голови Пентагона не варто чекати на погані новини для України.

Водночас експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв вважає, що Остіну необхідно провести особисті консультації на найвищому рівні, передає "Еспресо".

"Основною метою візиту Остіна в Київ є узгодження наших потреб, поки Палата представників США розглядає бюджет на наступний рік. Настають вирішальні місяці, коли Україні й Ізраїлю потрібно виправляти ситуацію на фронті, потрібно показати себе на полі бою. Візит очільника Пентагону має дипломатичний характер. Показати, що попри проблеми, пов'язані з виборами в США та потенціальною зміною підходу до України, Америка продовжить допомагати Україні", — підкреслив Краєв.

Експерт також нагадав, що Остіну потрібно тримати контакт із керівництвом кожного напрямку ЗСУ та Міноборони, а для цього необхідно провести особисті консультації.

"Із Остіном приїхала команда стратегів, яка займається допомогою та плануванням. Їм потрібно на найвищому рівні обговорити подальшу програму та подальшу стратегію ЗСУ", — припустив Краєв.

Нагадаємо, напередодні свого візиту в Київ, 19 листопада, Остін говорив по телефону з міністром оборони України Рустемом Умєровим про плани щодо наступного засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").