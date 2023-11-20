У США відповіли, коли Україна отримає далекобійну зброю та артилерійські боєприпаси, — ЗМІ

Фахівці в оточенні міністра оборони США розповіли подробиці про відправляти Україні зброю далекого радіусу дії та артилерійські боєприпаси.

США зможуть відправляти Україні зброю далекого радіусу дії та артилерійські боєприпаси "протягом деякого часу". Про це йдеться у статті The Washington Post.

На тлі візиту міністра оборони Ллойда Остіна до Києва гостро постало питання щодо військової допомоги Україні. Водночас Остін від імені адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена запевнив українських лідерів у тому, що американська підтримка надаватиметься, незважаючи на зростаючу опозицію республіканців у Конгресі та ситуацію на полі бою проти російських військ.

А офіційні особи, які супроводжють Остіна до Києва, заявили, що США допомога міститиме зброю більшої дальності та артилерійські боєприпаси для ЗСУ "протягом деякого часу".

Окрім президента, Остін має зустрітися з Залужним та Умєровим Фото: Скриншот

Що відомо про візит Остіна до України

20 листопада очільник Пентагону вже вдруге відвідав Україну після вторгнення Росії в лютому 2022 року. Тут він зустрічається з президентом Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умеровим і генералом Валерієм Залужним, а також старшим військовим офіцером країни.

Остін прибув до столиці нічним поїздом із Польщі. Його зустріла посол Вашингтона в Києві Бріджит Брінк.

Через те, що президент США Байден стикається з дедалі складнішими проблемами щодо отримання політичної підтримки України, особливо серед республіканців у Палаті представників, запас доступних коштів скорочується. Водночас Київ покладається на допомогу США і постачання зброї для ЗСУ.

"Наша відданість Україні сьогодні — це інвестиція у власну безпеку. Це запобігає ширшому конфлікту завтра", — вважає Байден.

Нагадаємо, українські експерти також висловилися щодо візиту очільника Пентагону до України 20 листопада. Вони вважають, що Остін приїхав саме напередодні засідання "Рамштайн", щоб відобразити рівень відносин між Україною й США, тож чекати поганих новин не варто.

Додамо, що міністр оборони США Ллойд Остін у понеділок, 20 листопада, прибув до Києва і вже зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Очільник України прокоментував зустріч із Ллойдом Остіном. Зокрема він висловив вдячність країні-союзниці та президенту США за підтримку та після зустрічі з Ллойдом Остіном анонсував новий оборонний пакет від США, в якому буде більше артилерії та снарядів. Деталей він не розкрив.