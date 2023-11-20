"Є новий пакет": Зеленський анонсував військову допомогу від США (відео)

За словами президента України Володимира Зеленського, партнери передадуть більше артилерії, яка допоможе прискорити контрнаступ ЗСУ.

Президент Володимир Зеленський оголосив про те, що Сполучені Штати Америки надали Україні новий пакет військової підтримки. Про це стало відомо з його вечірнього звернення.

Президент повідомив, що під час зустрічі з главою Пентагону, Ллойдом Остіном, було розглянуто поточний перебіг бойових дій і можливі стратегії на майбутнє. Обговорювалися питання зміцнення оборони та здійснення контрнаступу з боку України.

"Є новий оборонний пакет для нашої держави від Сполучених Штатів. Я вдячний. Зокрема, буде більше артилерії — снарядів, які потрібні саме зараз", — сказав президент.

Також обговорювали питання, пов'язані з діями України в Чорному морі, а також із забезпеченням безпеки коридору, яким здійснюється експорт товарів з України.

"Свобода мореплавства є фундаментальною цінністю для всього світу, і Україна довела тут, у Чорному морі, що ми здатні виганяти агресора з акваторії, яку він так хотів зробити мертвою", — наголосив президент.

Президент Зеленський звернувся до партнерів України, висловивши подяку за їхню підтримку та сприяння у відновленні українського суверенітету відповідно до міжнародного права.

"Нормальне життя у світі багато в чому залежить саме від того, чи сильна Америка в захисті життя. І світ бачить цю силу в допомозі Україні", — сказав він.

Що відомо про приїзд Ллойда Остіна до Києва

20 листопада до Києва прибув глава Пентагону Ллойд Остін. Генерал армії США напередодні 17-го "Рамштайну" запевнив, що Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі за свободу проти агресії Росії як зараз, так і в майбутньому.

Після цього президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном, яка відбулася в Києві 20 листопада.

А напередодні свого візиту до Києва, 19 листопада, Остін говорив телефоном із міністром оборони України Рустемом Умеровим про плани щодо наступного засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").