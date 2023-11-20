Модифікований HIMARS і не тільки: Україна отримає від США новий пакет військової допомоги

США пообіцяли виділити Україні ще 100 млн доларів на допомогу в галузі оборони, включно з перехоплювачами ППО і протитанковою зброєю.

У понеділок, 20 листопада, міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Києва анонсував пакет військової допомоги Україні на 100 млн доларів. Він має задовольнити критичні потреби української армії, зокрема, йдеться про надання засобів протиповітряної оборони, артилерійських боєприпасів і протитанкової зброї. Про це повідомляє Пентагон.

За даними Пентагону, що пакет включає:

зенітні ракети Stinger;

одна реактивна артилерійська система HIMARS і додаткові боєприпаси;

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

ракети TOW;

протитанкові комплекси Javelin і AT-4;

понад 3 млн патронів до стрілецької зброї;

підривні боєприпаси для подолання перешкод;

зимове спорядження;

запчастини, техобслуговування тощо.

Крім того, журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що США відправить в Україну модифіковану систему HIMARS.

"Сполучені Штати погодили відправку Україні додаткової реактивної установки М142 HIMARS із невідомою пусковою модифікацією", — написав він.

Що відомо про візит Ллойда Остіна до Києва

20 листопада до Києва з неоголошеним візитом прибув міністр оборони США Ллойд Остін. Він зустрівся з президентом України і підтвердив, що Вашингтон разом із союзниками продовжить допомагати Україні з її першочерговими потребами на полі бою і довгостроковими оборонними потребами.

Після цього президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном, яка відбулася в Києві 20 листопада.

А напередодні свого візиту до Києва, 19 листопада, Остін говорив телефоном із міністром оборони України Рустемом Умеровим про плани щодо наступного засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в новому пакеті військової допомоги від США передбачені артилерійські снаряди, необхідні для України. Однак він не уточнив подробиць щодо цього озброєння.