"Немає чарівної палички": у Пентагоні назвали чинники перемоги України на полі бою

За словами міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Остіна, Україна вже завдала окупантам серйозної шкоди, тому партнери очікують, що Україна продовжить витісняти росіян зі своєї території і в зимовий період.

Успіх України у війні з Росією визначається ефективністю та узгодженістю використання наданого їй озброєння з боку західних країн. Про це повідомляє міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін на брифінгу.

"У такому конфлікті, як цей, немає зброї, яка могла б стати чарівною паличкою. Усе залежить від наданих військових можливостей та їхньої інтеграції (з уже наявними озброєннями, — ред.), чи то йдеться про F-16, HIMARS, чи то щось іще: усе залежить від того, як ви використовуєте ці можливості та синхронізуєте їх для досягнення потрібного ефекту на полі бою", — наголосив очільник Пентагону.

Згідно з висловлюванням Остіна, США припускають, що Україна продовжуватиме витісняти окупантів і в зимовий період, як наголошував президент Володимир Зеленський у кількох своїх заявах.

Міністр уточнив, що українські захисники готові до зимового сезону. США продовжують надавати підтримку в цій підготовці, оскільки анонсований сьогодні пакет допомоги включає в себе зимове спорядження.

Згідно з висловлюванням Остіна, Україна вже завдала серйозних втрат окупантам, і Росії знадобиться значний час для відновлення. Зокрема, українським захисникам вдалося повернути контроль над 50% окупованих територій і витіснити Чорноморський флот зі своїх прибережних зон.

"Це жорстка, виснажлива боротьба, і такою вона буде і в майбутньому", — додав глава Пентагону.

Військова допомога США: що відомо

У понеділок, 20 листопада, міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Києва анонсував пакет військової допомоги Україні на 100 млн доларів. Він має задовольнити критичні потреби української армії, зокрема, йдеться про надання засобів протиповітряної оборони, артилерійських боєприпасів і протитанкової зброї.

А 16 листопада президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування держави, щоб уникнути припинення роботи уряду. Важливо зазначити, що це фінансування не охоплює підтримку України та Ізраїлю.