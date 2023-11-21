США ввели санкції проти військовослужбовців ЗС РФ за воєнні злочини в Україні

До санкційного списку потрапив полковник ЗС РФ Азатбек Омурбеков, який також відомий як "Бучанський м'ясник".

У США ввели санкції проти військовослужбовців ЗС РФ, які причетні до воєнних злочинів в Україні. Про це 20 листопада повідомили на сайті Держдепу США.

Так, у повідомленні йдеться, що до санкційного списку потрапив полковник ЗС РФ Азатбек Омурбеков, який також відомий як "Бучанський м'ясник".

"Полковник Омурбеков був командиром 64-ї російської окремої мотострілецької бригади в той період, коли російські війська контролювали український населений пункт Андріївка (Київська область, — ред.). Пізніше Омурбеков командував бригадою в Бучі", — зазначили в Держдепі.

Зазначається, що у Штатах встановили, що 64-та окрема мотострілецька бригада вбивала, била, розчленовувала, палила та інсценувала страти мирних жителів України. Ба більше, Кремль відреагував на повідомлення про воєнні злочини нагородою бригади, а президент РФ Володимир Путін підвищив Омурбекова і високо оцінив його керівництво.

Крім того, як повідомляється, США запровадили санкції проти солдата Данила Фролкіна за причетність до позасудового вбивства беззбройної української цивільної особи в Андріївці. Як Фролкін, так і Омурбеков та їхні родичі позбавлені права на в'їзд до США.

"Сполучені Штати мають твердий намір сприяти притягненню до відповідальності за зловживання і звірства Росії щодо народу України. Ми продовжимо використовувати всі відповідні можливості для досягнення справедливості в Україні", — сказано в повідомленні Держдепу.

Раніше 20 листопада повідомлялося, що Україна отримає від США новий пакет військової допомоги. Так, Вашингтон пообіцяв виділити Україні ще 100 млн доларів на допомогу в галузі оборони, включно з перехоплювачами ППО і протитанковою зброєю.