ЗС РФ просунулися біля Кремінної, — ISW (карта)

Аналітики поки що не відзначають жодних ознак того, що російські війська збираються відновити наступальні операції в районі Кремінної.

20 листопада окупаційне угруповання військ продовжувало наступальні дії на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна і домоглося незначного просування в районі Кремінної. Про це йдеться у зведенні "Інституту вивчення війни" від 20 листопада.

На геолокованих кадрах, опублікованих 20 листопада, видно, що ЗС РФ незначно просунулися в лісовій зоні на південь від Кремінної.

Російське джерело повідомило, що російські війська також просувалися на Куп'янському напрямку через дорогу від Іванівки до Кислівки (20 км від Куп'янська) і зміцнюють позиції біля залізничної лінії на схід від згаданих населених пунктів. Водночас в ISW немає візуального підтвердження цим заявам.

У Генштабі ЗСУ повідомили про даремні наступальні операції ЗС РФ у районі Синьківки та Іванівки й на схід від Петропавлівки (7 від Куп'янська).

Карта "DeepState" | Бої на Куп'янському напрямку

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що у західного угруповання російських військ на Куп'янському напрямку більше особового складу і бронетехніки, ніж у центрального, але все ж таки й у центрального угруповання достатньо підрозділів для наступального удару, якщо командування ЗС РФ про це розпорядиться.

Водночас в ISW не відзначають жодних ознак того, що російські війська готуються до відновлення наступальних операцій у районі Кремінної.

Карта ISW | Бої на Куп'янському напрямку

Російські джерела стверджували, що українські сили продовжували наступальні операції на схід від Куп'янська і на південь від Кремінної, але без просування. Міноборони РФ заявило, що російські війська відбили атаки ЗСУ в районі села Загоруйківки (16 км від Куп'янська) і Григорівки (11 км від Кремінної).

У свіжому зведенні Генштабу ЗСУ зазначається, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Активні диверсійні групи, які намагаються перешкодити перекиданню військ України на ті напрямки, де є загроза. Ворог збільшує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж кордону в Білгородській області.

"У зоні відповідальності ОСГВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та на схід від Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 10 атак", — йдеться у звіті Генштабу.

Нагадаємо, що росіяни заявили про прорив оборони біля Авдіївки, але в ISW це заперечують.

Також повідомлялося, що мирні жителі тікають із міст, які обстрілюють ЗС РФ — найважче доводилося людям старшого віку.