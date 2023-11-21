ЗС РФ вночі атакували Україну ракетами та Shahed: є жертви та влучання, подробиці (фото)

Російські військові запустили по Україні десять ударних БПЛА, чотири зенітні керовані ракети С-300 та крилату ракету наземного базування "Іскандер-К". Сили протиповітряної оборони знищили дев'ять дронів та крилату ракету, розповіли в Повітряних силах.

У ніч з 20 на 21 листопада Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України за допомогою ударних безпілотних літальних апаратів, зенітних керованих ракет та крилатої ракети. Про це повідомили в пресслужбі Повітряних силах в Telegram.

"У ніч на 21 листопада 2023 року р*шисти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ — РФ) 10-ма ударними БПЛА типу Shahed. Також противником було випущено 4 зенітні керовані ракети С-300 на Донецькому напрямку та одну крилату ракету наземного базування "Іскандер-К" з району Джанкой (Крим)", — йдеться у повідомленні.

У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил було знищено дев'ять російських безпілотників типу Shahed-131/136 та крилату ракету типу "Іскандер-К". У ПС наголосили, що було задіяно підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи.

Вибухи в Дніпропетровській області

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак розповів, що вночі окупанти атакували Нікопольський район. По одному з сіл Марганецької громади ворог вдарив з важкої артилерії. Обійшлося без загиблих та постраждалих. Зі слів Лисака, на решті територій області було спокійно — з повітряними тривогами, аби без обстрілів.

"Наша ППО — міць. Пізно ввечері оборонці неба знищили над областю ворожу ракету", — заявив Сергій Лисак.

Вибухи в Хмельницькій області

Перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін зазначив, що вночі під час повітряної тривоги в регіоні працювала протиповітряна оборона.

"Станом на цей час повідомлень до відповідних служб про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило. Дякуємо ЗСУ за відмінну роботу!" — сказав Тюрін.

Вибухи в Миколаївській області

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що вночі 21 листопада о 01:13 російські окупанти завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. З його слів, обійшлося без постраждалих.

Вибухи у Волинській області

Голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко повідомив, що в регіоні було знищено безпілотник типу Shahed.

"За інформацією військових, на Волині було знищено безпілотники типу "шахед". Постраждалих немає, ситуація під контролем", — сказав він.

Вибухи в Донецькій області

У Селидівській міській військовій адміністрації заявили, що ворог атакував місто Селидове двома ракетами С-300.

"Під ударом опинилася Селидівська центральна міська лікарня, 3 будівлі значно пошкоджені", — йдеться у повідомленні.

У МВА зазначили, що внаслідок удару постраждало семеро хворих, наразі вони перебувають у задовільному стані, їм надано необхідну допомогу.

Нагадаємо, вночі 21 листопада російські військові здійснили атаку дронами-камікадзе на Україну. Повітряну тривогу оголосили в низки областях. Перші повідомлення про атаку з'явилися ввечері 20 листопада.

Вночі 21 листопада окупанти завдали масованого удару по Новогродівській міській громаді Донецької області. Зокрема, ракети типу С-300 влучили по території шахти "Котляревська", в результаті чого загинув 63-річним місцевий мешканець Віктор Кужель. Також під обстріл потрапила Центральна міська лікарня в місті Селидове.