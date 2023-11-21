Втік з СРСР на секретному винищувачі: в США помер радянський пілот Віктор Беленко (фото)

Пілот втік під час тренувального польоту — його літак несподівано зник з радарів. Керівництво польотів подумало, що МіГ-25 впав у море.

У США помер радянський льотчик Віктор Беленко, який в 1976 році втік до США на радянському винищувачі, який пілотував. Про смерть пілота повідомляє газета The New York Times.

Радянському пілоту було 76 років. Він помер 24 вересня 2023 року в будинку для літніх людей неподалік міста Роузбад. Його син Том Шмідт повідомив, що смерть настала після нетривалої хвороби.

Як радянський пілот викрав секретний радянський винищувач

Ця історія трапилася 1976 року. Пілот ВПС СРСР Віктор Беленко утік із Радянського союзу на надсучасному літаку МіГ-25. Він приземлився у Японії, після чого попросив притулку у Сполучених Штатах. У Радянському Союзі нібито в нього залишилася дружина та діти, яких він більше ніколи не бачив.

Пілот вирішив втекти під час тренувального польоту — його літак несподівано зник з радарів. Керівництво польотів подумало, що МіГ-25 впав у море. Згодом стало відомо, що пілот зміг надурити радари, пролетівши на наднизькій висоті. Радянські військові зв'язалися з японськими ВПС для того, щоб перехопити втікача, але щойно пілота почали переслідувати він знову зник з радарів. Беленко попрямував до військової бази на острові Хоккайдо. Однак в нього закінчувалось пальне, тож він приземлився на цивільному аеродромі, ледь не врізавшись у пасажирський Boeing, який саме злітав. Потім Беленко здався поліції та попросив політичного притулку в США.

Посвідчення Віктора Беленка

Він планував свою втечу місяцями, чекаючи, поки він і його ескадра не відправляться в беззбройну тренувальну місію над Японським морем, наблизивши його до свободи, а його колеги не зможуть його зупинити.

Беленко був вражений умовами американських військових

У Японії радянський пілот попросив політичного притулку в США. Лейтенант Беленко поспілкувався з представниками США і розповів американцям про умови та моральний дух у радянських Збройних силах. Він говорив, що їх часто морили голодом і били, заганяли в тісні житлові приміщення і піддавали садистським покаранням за найменші порушення.

Пілот Віктор Беленко

Під час візиту на американський авіаносець він був вражений тим, що морякам дозволяли їсти в необмеженій кількості безкоштовно. Одного разу він купив банку котячого корму в продуктовому магазині, не знаючи, що це для домашніх тварин; коли хтось вказав на його помилку, він знизав плечима і сказав, що це все одно смачніше, ніж їжа, яку продають для споживання людиною в Радянському Союзі.

Який літак викрав Беленко

На Заході про існування МіГ-25 вперше дізналися приблизно в 1970 р. Західних військових експертів особливо насторожила велика площа його крил. На підставі аналізу розвідувальних знімків експерти дійшли висновку, що новий радянський літак має високу маневреність, а також має пару величезних двигунів.

У березні 1971 р. ізраїльські радари засікли незвичайний об'єкт, що летів зі швидкістю 3,2М. Ізраїльські військові та їхні американські консультанти ніколи не бачили нічого подібного. Коли через кілька днів літак виявили знову, Ізраїль підняв на перехоплення винищувачі, але ті виявилися недостатньо швидкісними.

Ціль навіть намагалися нібито збити ракетами, але атака провалилася — ціль пролетіла повз зі швидкістю майже втричі більшою за швидкість звуку, а на момент детонації ракет вона була вже далеко. Пентагон проаналізував наявну інформацію і дійшов висновку, що має справу із серйозною проблемою, і що у Москви з'явився винищувач більш швидкісний і маневрений, ніж будь-хто з тих, що перебували на озброєнні ВПС США.

Пентагон проаналізував наявну інформацію і дійшов висновку, що має справу із серйозною проблемою. Американські військові були впевнені, що літак, виявлений Ізраїлем, має прямий стосунок до машин, які засікли супутники-шпигуни на радянських летовищах.

Згодом з'ясувалося що аналітики завищили можливості літака, виходячи виключно з його зовнішнього вигляду — площі крила та гігантських повітрозабірників. Те, що літак є дуже швидкісним, вже було відомо з досвіду, але при цьому передбачалося, що він має і високу маневреність. Перше було правдою, а ось друге, як згодом з'ясувалося, — ні.

Наявність у СРСР МіГ-25 спонукала США до створення нового бойового літака — високошвидкісного та високоманевреного винищувача F-15 Eagle.

Японці спочатку не збагнули, який літак опинився в їхніх руках. Тільки після пояснень Беленка зрозуміли, що це — новітній і надсекретний радянський перехоплювач МіГ-25П із купою секретної апаратури на борту. Японці покликали американських фахівців, які розібрали літак і переправили його на військову базу США, де потім досліджували. У листопаді 1976 року, після напружених перемовин літак повернули Радянському Союзу в розібраному вигляді — у 30 ящиках. Японія зокрема виставила Москві рахунок на 40 000 доларів за перевезення машини та за збитки, завдані аеродрому Хакодате в результаті викочування МіГ-25 за межі смуги.

Беленко спершу потрапив в Японії до в'язниці

Життя у США

У 1980 році Конгрес ухвалив рішення про надання Беленку громадянства США. Він взяв прізвище Шмідт і працював консультантом аерокосмічних компаній та державних установ.

Віктор Беленко з сином

В США він одружився, і у шлюбі народився його син Том Шмідт. Має четверо онуків.

Хоча в деяких повідомленнях говорилося, що він залишив дружину та дитину в Радянському Союзі, Беленко сказав своєму синові, що це неправда та результат радянської пропаганди.

Віктор Беленко в США

Після закінчення холодної війни він почав час від часу з'являтися на авіашоу і повернувся до імені Віктор Беленко.

Нагадаємо, що 23 серпня російські пабліки повідомили, що російський гелікоптер нібито втратив орієнтування та випадково приземлився на аеродромі Полтави. Усіх членів екіпажу після приземлення ліквідували.

Пізніше стало відомо, що це була робота ГУР МО України, до якої готувалися пів року. Вертоліт РФ приземлився в Харківській області. Його посадив з власної волі російський пілот.